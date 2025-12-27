El Índice de Precios al Consumidor (IPC) m/m refleja el cambio en el nivel de los precios de los productos de consumo y los servicios desde el punto de vista de los hogares, en el mes dado en comparación con el anterior.

El indicador ofrece un reflejo exhaustivo del nivel de los precios. Abarca los precios al consumidor de 262 tipos de bienes y servicios de ocho categorías básicas, adquiridas por residentes urbanos y rurales chinos. Las categorías incluyen alimentos (incluidos tabaco y bebidas alcohólicas), ropa, residencia, servicios domésticos, energía, transporte y comunicaciones, educación, cultura, ocio y salud. El índice no incluye impuestos sobre la renta e instrumentos de inversión (acciones, bonos, antigüedades, etcétera).

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a más de 88,000 unidades de recolección de precios en 500 ciudades y condados en 31 provincias chinas. Esta muestra incluye centros comerciales, supermercados, ferias, proveedores de comercio electrónico por Internet, es decir, minoristas de varios tipos e importancia.

El Índice de Precios al Consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación nacional. El índice muestra cómo cambian los precios desde el punto de vista del consumidor. En otras palabras, permite valorar los cambios en el coste de la vida.

El índice se usa para ajustar los salarios y los pagos sociales. Asimismo, el IPC se utiliza para ajustar la estructura del impuesto sobre la renta y en el cálculo del PIB real.

El crecimiento del IPC se considera positivo para las cotizaciones del yuan.

Gráfico de los últimos valores: