Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Francia de S&P Global (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Francia
EUR, Euro
S&P Global
Negocios
Media N/D 48.2
47.8
El PMI de la Industria Manufacturera representa el cambio en las condiciones de los negocios en la industria francesa en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de empresas privadas del sector manufacturero. A los encuestados se les pregunta sobre cinco parámetros principales: producción, nuevos pedidos, entregas de proveedores, niveles de inventario y entorno de empleo. El índice refleja las condiciones de los negocios en el sector manufacturero, y caracteriza el estado de la industria. Los valores por encima de 50 indican el crecimiento del sector manufacturero y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Francia de S&P Global (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

dic 2025 prelim.
N/D
48.2
47.8
nov 2025
47.8
47.8
47.8
nov 2025 prelim.
47.8
49.3
48.8
oct 2025
48.8
48.3
48.3
oct 2025 prelim.
48.3
48.2
sept 2025
48.2
48.1
sept 2025 prelim.
48.1
50.0
50.4
ago 2025
50.4
49.9
49.9
ago 2025 prelim.
49.9
47.7
48.2
jul 2025
48.2
48.4
48.4
jul 2025 prelim.
48.4
47.0
48.1
jun 2025
48.1
47.8
47.8
jun 2025 prelim.
47.8
48.8
49.8
may 2025
49.8
49.5
49.5
may 2025 prelim.
49.5
48.2
48.7
abr 2025
48.7
48.2
48.2
abr 2025 prelim.
48.2
48.4
48.5
mar 2025
48.5
48.9
48.9
mar 2025 prelim.
48.9
45.1
45.8
feb 2025
45.8
45.5
45.5
feb 2025 prelim.
45.5
43.9
45.0
ene 2025
45.0
45.3
45.3
ene 2025 prelim.
45.3
42.1
41.9
dic 2024
41.9
41.9
41.9
dic 2024 prelim.
41.9
44.4
43.1
nov 2024
43.1
43.2
43.2
nov 2024 prelim.
43.2
44.2
44.5
oct 2024
44.5
44.5
44.5
oct 2024 prelim.
44.5
43.6
44.6
sept 2024
44.6
44.0
44.0
sept 2024 prelim.
44.0
44.7
43.9
ago 2024
43.9
42.1
42.1
ago 2024 prelim.
42.1
44.9
44.0
jul 2024
44.0
44.1
44.1
jul 2024 prelim.
44.1
44.1
45.4
jun 2024
45.4
45.3
45.3
jun 2024 prelim.
45.3
44.5
46.4
may 2024
46.4
46.7
46.7
may 2024 prelim.
46.7
44.8
45.3
abr 2024
45.3
44.9
44.9
abr 2024 prelim.
44.9
43.7
46.2
mar 2024
46.2
45.8
45.8
mar 2024 prelim.
45.8
46.1
47.1
feb 2024
47.1
46.8
46.8
feb 2024 prelim.
46.8
43.2
43.1
ene 2024
43.1
43.2
43.2
ene 2024 prelim.
43.2
41.7
42.1
dic 2023
42.1
42.0
42.0
dic 2023 prelim.
42.0
42.7
42.9
nov 2023
42.9
42.6
42.6
12345678
