Calendario económico
Ventas minoristas en la Unión Europea a/a (European Union Retail Sales y/y)
|Baja
|1.5%
|0.8%
|
1.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|1.2%
|
1.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El indicador de Ventas Minoristas a/a muestra el cambio en las ventas minoristas en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo se ajusta según la inflación utilizando un deflactor especial. Asimismo, el indicador se ajusta estacionalmente (por ejemplo, para excluir la influencia de las ventas navideñas o la temporada turística de verano).
El volumen de negocios al por menor muestra la suma de todas las facturas emitidas por las unidades estadísticas registradas para un periodo dado. Se engloban todos los pagos, incluidos los costes de envío y embalaje. El cálculo tiene en cuenta los precios con todos los descuentos y bonificaciones aplicables, es decir, la cantidad real recibida por el vendedor, no los precios nominales del catálogo. Quedan excluidos el IVA e impuestos similares, los costes derivados del alquiler, los ingresos del personal (por ejemplo, contribuciones o donaciones), las ventas de bienes inmuebles y bienes de equipo de la empresa, los pagos de intereses y gastos similares.
El Cambio en las Ventas Minoristas se considera uno de los indicadores clave del gasto y la actividad del consumidor. Los últimos afectan al nivel de inflación de la zona euro. Un mayor gasto del consumidor conlleva una mayor inflación y un crecimiento más activo de la economía. Por ello, un aumento en las ventas minoristas de la eurozona puede verse como favorable para las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas minoristas en la Unión Europea a/a (European Union Retail Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
