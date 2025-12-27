La Producción Manufacturera Noruega m/m mide el cambio en la producción de las empresas de todos los sectores manufactureros del país. El indicador muestra el cambio en el valor total añadido de las mercancías manufacturadas en el mes dado en comparación con el mes anterior.

La producción manufacturera supone aproximadamente el 27% de la producción total de Noruega. Incluye los siguientes sectores:

alimentos, bebidas y tabaco

petróleo refinado, producción química y productos farmacéuticos

maquinaria y equipamientos

productos metálicos fabricados

barcos, barcos y plataformas petrolíferas

equipos informáticos y eléctricos, etcétera.

El índice de producción forma parte de las estadísticas a corto plazo calculadas para monitorear el estado de la economía del país. Además, forma parte de las cuentas nacionales trimestrales de Noruega y, por consiguiente, contribuye al cálculo del PIB.

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a 1.600 empresas, que corre cargo de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega. La encuesta es obligatoria, y las empresas que no ofrezcan la información pertinente pueden ser multadas.

El Índice de Producción es uno de los indicadores más importantes de las estadísticas económicas de corto plazo para el país. Los analistas lo usan para valorar los primeros cambios en el desarrollo económico, y también para pronosticar el PIB noruego.

El aumento de la producción indica una expansión de la economía nacional, y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores: