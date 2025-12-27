El Índice de Actividad Comercial en la Industria no Manufacturera de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI no manufacturero. Refleja el cambio en la actividad empresarial del sector de servicios de los EE.UU.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 17 compañías estadounidenses del sector servicios. Los encuestados valoran si la actividad comercial ha disminuido, aumentado o no ha cambiado en el último mes. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI total constituye un 25%.

El índice de actividad comercial no manufacturera muestra las condiciones empresariales en el país. El crecimiento del índice indica una mejora en las condiciones económicas y financieras, así como un aumento en la producción de servicios. El sector de servicios contribuye en gran medida al PIB del país, por lo que el crecimiento de la actividad empresarial puede interpretarse como un indicador avanzado del crecimiento del PIB y la expansión de la economía.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

