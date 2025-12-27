El Nivel de Productividad no agrícola t/t refleja la relación entre la eficiencia laboral real y el tiempo de trabajo empleado. El indicador se calcula como el cambio en el volumen de los bienes o servicios producidos por hora de trabajo en el trimestre dado en comparación con el anterior. La industria agrícola no está incluida en el cálculo debido a que su contribución al PIB es estacionalmente volátil.

El cálculo se basa en los datos de los censos económicos y las encuestas realizadas por agencias estadísticas.

La información se utiliza a la hora de realizar análisis económicos, pronósticos y análisis de precios, así como en la preparación de la política de empresas privadas, en programas gubernamentales y en la evaluación de innovaciones tecnológicas.

Sin embargo, la productividad laboral no se debe interpretar como la representación pura de la contribución laboral a la producción. También refleja un gran número de factores de otro tipo, tales como el cambio en las características laborales, en la gestión de tecnologías, en la organización de la producción, la asignación de recursos y, por supuesto, el nivel de tecnología.

El crecimiento de la productividad no agrícola indica una mayor eficiencia en el uso de las capacidades de producción. Puesto que los costes laborales constituyen una parte importante de los gastos de las empresas, una alta productividad permite satisfacer la demanda del consumidor con menos costes de mano de obra. Esto puede llevar al crecimiento de la producción a corto plazo. Por ello, el crecimiento del índice puede tener un efecto positivo en el dólar estadounidense.

