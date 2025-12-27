Las Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de dólar neozelandés largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por operadores no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York).

De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas del dólar neozelandés en los Estados Unidos.

Gráfico de los últimos valores: