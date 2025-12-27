Calendario económico
Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
|Baja
|N/D
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de dólar neozelandés largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por operadores no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York).
De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas del dólar neozelandés en los Estados Unidos.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress