El PMI de la Industria no Manufacturera del ISM refleja las condiciones y la actividad empresarial en el sector de servicios de EE.UU. en un mes dado. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) es una organización estadounidense de gestión de suministros sin ánimo de lucro. Cuenta con más de 40,000 miembros.
El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los representantes de 375 empresas de 17 industrias del sector no manufacturero de los EE.UU. A diferencia del Markit, el ISM no solo valora las compañías privadas, sino también la lista del NAICS (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte). Los encuestados describen los siguientes aspectos de su actividad económica:
- Actividad empresarial: proporción y dirección de los cambios en el nivel de actividad empresarial
- Nuevos pedidos recibidos de los clientes
- Crecimiento o disminución del empleo
- Suministros
- Inventarios: si han aumentado o disminuido
- Precios: si la compañía está pagando más o menos por las mercancías y servicios
- Retraso de pedidos: aumento o disminución
- Nuevos pedidos de exportación
- Importaciones: cantidad de bienes y servicios importados
- Sentimiento de acumulación de inventarios: si crecen rápida o lentamente
El cuestionario ofrece valoraciones relativas: si la situación es mejor, peor o no ha cambiado. Las respuestas se valoran teniendo en cuenta la importancia de las empresas encuestadas. Los valores se ajustan estacionalmente. El PMI no manufacturero resultante está compuesto por cuatro índices difusos con diferentes pesos (Actividad empresarial, Nuevos Pedidos, Empleo y Suministros).
Las lecturas superiores a 50 indican un incremento en la actividad del sector servicios. Un índice por debajo de 50 indica la contracción en las condiciones económicas. Cuanto más lejos se desplace el valor a partir de la marca de 50, mayor será la tasa de cambio de la situación.
El PMI es un indicador importante de la salud económica. El sector servicios contribuye en gran medida al PIB del país, por lo tanto, el PMI se considera un indicador avanzado del posible comienzo de un crecimiento o recesión. Los gerentes de compras figuran entre los primeros en saber cuándo cambiarán las condiciones del mercado, ya que trabajan a corto plazo y pueden valorar las tendencias que auguran condiciones económicas cambiantes. El índice se publica antes que el PIB y los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales, por lo tanto, es un indicador avanzado.
El crecimiento del PMI no manufacturero generalmente se considera positivo para el dólar estadounidense.
