Las Ventas Minoristas a/a muestran el cambio en el valor de los productos minoristas vendidos en Hong Kong para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo no incluye los costes del consumidor derivados de los servicios prestados. El valor final no se ajusta estacionalmente. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).