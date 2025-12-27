CalendarioSecciones

Ventas Minoristas de Hong Kong a/a (Hong Kong Retail Sales y/y)

Hong Kong
HKD, Dólar de Hong Kong
Departamento de Censos y Estadísticas (Census and Statistics Department)
Consumidor
Las Ventas Minoristas a/a muestran el cambio en el valor de los productos minoristas vendidos en Hong Kong para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo no incluye los costes del consumidor derivados de los servicios prestados. El valor final no se ajusta estacionalmente. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Hong Kong.

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
6.9%
3.4%
5.9%
sept 2025
5.9%
4.8%
3.8%
ago 2025
3.8%
1.2%
1.8%
jul 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
jun 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
may 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
abr 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
mar 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
feb 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
ene 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
dic 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
nov 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
oct 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
sept 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
ago 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
jul 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
jun 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
may 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
abr 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
mar 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
feb 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
ene 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
dic 2023
7.8%
12.6%
15.9%
nov 2023
15.9%
10.6%
5.6%
oct 2023
5.6%
7.9%
13.0%
sept 2023
13.0%
27.8%
13.7%
ago 2023
13.7%
33.6%
16.5%
jul 2023
16.5%
13.6%
19.6%
jun 2023
19.6%
26.7%
18.4%
may 2023
18.4%
11.5%
15.0%
abr 2023
15.0%
37.9%
40.9%
mar 2023
40.9%
19.6%
31.3%
feb 2023
31.3%
3.9%
7.0%
ene 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
dic 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
nov 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
oct 2022
3.9%
0.0%
0.3%
sept 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
ago 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
jul 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
jun 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
may 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
abr 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
mar 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
feb 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
ene 2022
4.1%
6.5%
6.2%
dic 2021
6.2%
9.4%
7.1%
nov 2021
7.1%
0.1%
12.1%
oct 2021
12.0%
22.2%
7.3%
sept 2021
7.3%
23.7%
11.9%
