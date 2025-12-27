CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de España de S&P Global (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
España
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 55.6 55.7
56.6
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
55.4
55.6
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de España de Markit (Markit Spain Services Purchasing Managers Index (PMI)) es un indicador de carácter macroeconómico que representa la situación económica del sector servicios en España, partiendo de la información recopilada en una encuesta mensual realizada a las empresas de mayor calado del sector por parte de los gerentes de compras. La preparación del índice corre a cargo de la compañía Markit Economics, de ahí su nombre. La compañía crea el informe sobre el sector servicios en nombre de la agencia Reuters. La característica distintiva del indicador es su forma de cálculo, que ofrece estimaciones relativas. Las respuestas se valoran teniendo en cuenta la importancia de las empresas encuestadas.

Con frecuencia, los gerentes de compras tienen la posibilidad de valorar los cambios en las condiciones del mercado antes que el resto de los trabajadores de la empresa, ya que las compras anteceden a las actividades de producción de la compañía. Los gerentes se cuentan entre aquellos que perciben dichos cambios. A la hora de elegir la muestra, la compañía intenta que abarque la mayor parte de las grandes empresas de todo el país. Entre dichas empresas se selecciona un grupo de 500, elegidas de forma que representen con precisión la esfera del sector servicios. Cada mes se les envían cuestionarios, cuyas respuestas se usan para elaborar un informe que incluye información sobre:

  • La actividad empresarial;
  • Los nuevos pedidos;
  • Los pedidos pendientes;
  • Los precios recibidos (precios para la producción del servicio);
  • Los precios pagados (por los materiales y los servicios utilizados por la compañía durante la producción);
  • El nivel de ocupación;
  • El pronóstico de la actividad comercial a corto plazo.

El PMI de Markit solo incluye información sobre las compañías privadas. A los encuestados se les pide que ofrezcan una estimación relativa, valorando si los parámetros enumerados han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Los valores son ajustados estacionalmente. Lecturas por encima de 50 indican el crecimiento del sector servicios y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro; las lecturas por debajo indican una eventual contracción de la economía, y las inferiores a 42, una posible recesión. Un valor mayor a lo esperado se considerará positivo para el euro, mientras que un valor menor a lo esperado se considerará negativo para el mismo.

El PMI del sector servicios es uno de los índices más valorados, por lo que los analistas lo monitorean y analizan al detalle; también se interpreta como un indicador avanzado de la actividad del sector servicios y la inflación.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de España de S&P Global (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
55.6
55.7
56.6
oct 2025
56.6
55.3
54.3
sept 2025
54.3
54.1
53.2
ago 2025
53.2
55.3
55.1
jul 2025
55.1
53.4
51.9
jun 2025
51.9
53.0
51.3
may 2025
51.3
55.7
53.4
abr 2025
53.4
56.0
54.7
mar 2025
54.7
56.9
56.2
feb 2025
56.2
56.0
54.9
ene 2025
54.9
54.8
57.3
dic 2024
57.3
53.1
53.1
nov 2024
53.1
55.1
54.9
oct 2024
54.9
55.4
57.0
sept 2024
57.0
53.8
54.6
ago 2024
54.6
53.9
53.9
jul 2024
53.9
55.3
56.8
jun 2024
56.8
55.6
56.9
may 2024
56.9
56.4
56.2
abr 2024
56.2
56.9
56.1
mar 2024
56.1
56.0
54.7
feb 2024
54.7
53.2
52.1
ene 2024
52.1
50.5
51.5
dic 2023
51.5
51.1
51.0
nov 2023
51.0
50.8
51.1
oct 2023
51.1
49.9
50.5
sept 2023
50.5
51.0
49.3
ago 2023
49.3
53.1
52.8
jul 2023
52.8
55.1
53.4
jun 2023
53.4
57.4
56.7
may 2023
56.7
58.7
57.9
abr 2023
57.9
58.2
59.4
mar 2023
59.4
54.8
56.7
feb 2023
56.7
52.2
52.7
ene 2023
52.7
50.5
51.6
dic 2022
51.6
50.5
51.2
nov 2022
51.2
49.1
49.7
oct 2022
49.7
49.5
48.5
sept 2022
48.5
52.2
50.6
ago 2022
50.6
53.9
53.8
jul 2022
53.8
55.3
54.0
jun 2022
54.0
56.9
56.5
may 2022
56.5
55.3
57.1
abr 2022
57.1
55.0
53.4
mar 2022
53.4
51.7
56.6
feb 2022
56.6
51.2
46.6
ene 2022
46.6
57.9
55.8
dic 2021
55.8
58.3
59.8
nov 2021
59.8
56.8
56.6
oct 2021
56.6
58.6
56.9
