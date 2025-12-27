Calendario económico
Inversión Privada no Residencial de Japón t/t (Japan Private Non-Residential Investment q/q)
|Baja
|-0.2%
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.4%
|
-0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Inversión Privada no Residencial de Japón t/t forma parte del PIB calculado según el enfoque del gasto. El índice muestra el volumen de las inversiones en edificios no residenciales en el trimestre actual en comparación con el trimestre anterior.
Para calcular el indicador, el Departamento de Cuentas Nacionales del Gabinete de Japón efectúa una encuesta entre las empresas con un capital de más de 10 millones de yenes. Para ello, se recopila información relevante de sectores separados, incluidas las organizaciones no financieras, las compañías financieras y de seguros, y las organizaciones no incorporadas (es decir, los hogares, en particular los empleados en la agricultura, la manufactura, el comercio, los servicios y otros sectores). Las empresas participantes se dividen en 4 subgrupos según su capital: de 10 a 50 millones de yenes, de 50 a 100 millones de yenes, de 100 millones a mil millones de yenes, y de más de mil millones de yenes.
Los encuestados rellenan un cuestionario en el que indican la suma de la inversión para el trimestre del informe. Si una empresa no indica ninguna respuesta, la inversión se considerará cero para el periodo reportado. Dado que los datos entre trimestres pueden variar considerablemente, se aplica el ajuste estacional para permitir una comparación eficiente de los cambios entre periodos.
El aumento de los valores del índice se considera positivo para la economía japonesa y el valor nacional.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión Privada no Residencial de Japón t/t (Japan Private Non-Residential Investment q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
