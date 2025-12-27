Calendario económico
Producción Industrial de Noruega a/a (Norway Industrial Production y/y)
|Baja
|5.1%
|16.6%
|
20.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.0%
|
5.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción Industrial a/a muestra el cambio en la producción de las empresas industriales noruegas en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior.
El índice de producción forma parte de las estadísticas de corto plazo calculadas para monitorear el estado de la economía del país. Además, forma parte de las cuentas nacionales trimestrales de Noruega y, por consiguiente, contribuye al cálculo del PIB.
El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a 1.600 empresas, que corre cargo de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega. La encuesta es obligatoria, y las empresas que no ofrezcan la información pertinente pueden ser multadas.
La producción se valora mediante dos variables, según el sector de operación de la empresa. Para algunas industrias, como la agricultura, la minería y otras, se mide el volumen físico de producción. Para otras, como la industria textil, de impresión y similares, la producción se mide en términos de horas de trabajo.
El Índice de Producción Industrial es uno de los indicadores más importantes en cuanto a las estadísticas económicas a corto plazo para el país. Los analistas lo usan para valorar los primeros cambios en el desarrollo económico, y también para pronosticar el PIB noruego.
El aumento de la producción indica una expansión de la economía nacional, y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de Noruega a/a (Norway Industrial Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
