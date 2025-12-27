Las Posiciones Netas Especulativas de Euro de la CFTC constituyen un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de euro largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por tráders no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York). Por lo tanto, el indicador representa el volumen neto de las posiciones largas de euro en los Estados Unidos.

Se considera que los tráders abren posiciones NO comerciales cuando estas no son abiertas con el objetivo de dar cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo incluye solo operaciones especulativas. El mismo tráder se puede definir como comercial para las transacciones con algunos activos y no comercial con otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la Comisión de Negociación de Futuros y Materias Primas (CFTC, en inglés).

La CFTC publica un informe sobre las posiciones y obligaciones netas de los tráders para ayudar a estos y a los analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se recopilan con la ayuda de los datos proporcionados por los corredores de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de valores. El departamento analítico de la CFTC solo ofrece los datos, no brinda una explicación.

El crecimiento en el número de posiciones especulativas largas de euro es una indicación indirecta de un aumento en la actividad del mercado del euro. Sin embargo, no afecta directamente a su precio, debido a la pequeña cantidad de datos representados en comparación con la escala global.

Gráfico de los últimos valores: