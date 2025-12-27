CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
EE.UU. Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sector:
Mercado
Media N/D
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Posiciones Netas Especulativas de Euro de la CFTC constituyen un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de euro largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por tráders no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York). Por lo tanto, el indicador representa el volumen neto de las posiciones largas de euro en los Estados Unidos.

Se considera que los tráders abren posiciones NO comerciales cuando estas no son abiertas con el objetivo de dar cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo incluye solo operaciones especulativas. El mismo tráder se puede definir como comercial para las transacciones con algunos activos y no comercial con otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la Comisión de Negociación de Futuros y Materias Primas (CFTC, en inglés).

La CFTC publica un informe sobre las posiciones y obligaciones netas de los tráders para ayudar a estos y a los analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se recopilan con la ayuda de los datos proporcionados por los corredores de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de valores. El departamento analítico de la CFTC solo ofrece los datos, no brinda una explicación.

El crecimiento en el número de posiciones especulativas largas de euro es una indicación indirecta de un aumento en la actividad del mercado del euro. Sin embargo, no afecta directamente a su precio, debido a la pequeña cantidad de datos representados en comparación con la escala global.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Posiciones Netas Especulativas de EUR de la CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
16 dic 2025
N/D
9 dic 2025
N/D
2 dic 2025
N/D
25 nov 2025
N/D
18 nov 2025
N/D
10 nov 2025
N/D
4 nov 2025
N/D
28 oct 2025
N/D
21 oct 2025
N/D
14 oct 2025
N/D
7 oct 2025
N/D
30 sept 2025
N/D
114.3 K
23 sept 2025
114.3 K
117.8 K
16 sept 2025
117.8 K
125.7 K
9 sept 2025
125.7 K
119.6 K
2 sept 2025
119.6 K
123.0 K
26 ago 2025
123.0 K
118.7 K
19 ago 2025
118.7 K
115.4 K
12 ago 2025
115.4 K
116.0 K
5 ago 2025
116.0 K
123.4 K
29 jul 2025
123.4 K
125.5 K
22 jul 2025
125.5 K
128.2 K
15 jul 2025
128.2 K
120.6 K
8 jul 2025
120.6 K
107.5 K
1 jul 2025
107.5 K
111.1 K
24 jun 2025
111.1 K
101.6 K
17 jun 2025
101.6 K
93.0 K
10 jun 2025
93.0 K
82.8 K
3 jun 2025
82.8 K
79.5 K
27 may 2025
79.5 K
74.5 K
20 may 2025
74.5 K
84.8 K
13 may 2025
84.8 K
75.7 K
6 may 2025
75.7 K
75.8 K
29 abr 2025
75.8 K
65.0 K
22 abr 2025
65.0 K
69.3 K
15 abr 2025
69.3 K
60.0 K
8 abr 2025
60.0 K
51.8 K
1 abr 2025
51.8 K
65.5 K
25 mar 2025
65.5 K
59.4 K
18 mar 2025
59.4 K
13.1 K
11 mar 2025
13.1 K
-10.1 K
4 mar 2025
-10.1 K
-25.4 K
25 feb 2025
-25.4 K
-51.4 K
18 feb 2025
-51.4 K
-64.4 K
11 feb 2025
-64.4 K
-58.6 K
4 feb 2025
-58.6 K
-66.6 K
28 ene 2025
-66.6 K
-62.5 K
21 ene 2025
-62.5 K
-60.4 K
14 ene 2025
-60.4 K
-64.1 K
7 ene 2025
-64.1 K
-68.5 K
12345678...19
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración