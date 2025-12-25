Calendario económico
Calendario económico e indicadores de México
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|-0.3%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|N/D
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|IPC a/a
|3.80%
|nov 2025
|3.57%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de México
|7.00%
|7.25%
|Balance Comercial
|N/D
|nov 2025
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, MXN, Día de Navidad
2025.12.29 20:30, MXN, Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC
2025.12.30 20:30, MXN, Balanza Fiscal, Pronóstico: Mex$-0.900 B, Anterior: Mex$-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, Día de Año Nuevo
2026.01.02 15:00, MXN, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 46.7, Anterior: 47.3
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto no ajustada a variaciones estacionales a/a
|-0.2%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|-0.3%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo
|N/D
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|Tasa de Desempleo no ajustado a variaciones estacionales
|N/D
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|CPI Básico m/m
|0.19%
|nov 2025
|0.29%
|Mensual
|IPC Básico de Primera Mitad de Mes m/m
|0.31%
|dic 2025
|0.04%
|Mensual
|IPC a/a
|3.80%
|nov 2025
|3.57%
|Mensual
|IPC de Primera Mitad de Mes m/m
|0.17%
|dic 2025
|0.47%
|Mensual
|IPC m/m
|0.66%
|nov 2025
|0.36%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de México
|7.00%
|7.25%
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|N/D
|nov 2025
|Mensual
|Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales
|$0.663 B
|nov 2025
|$0.606 B
|Mensual
|Balanza Fiscal
|Mex$-16.753 B
|oct 2025
|Mex$-197.792 B
|Mensual
|Cuenta Corriente - Ratio del PIB
|0.49%
|3 T 2025
|-0.40%
|Trimestral
|Cuenta corriente
|$2.325 B
|3 T 2025
|$-1.791 B
|Trimestral
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Actividad Económica m/m
|1.0%
|oct 2025
|-0.6%
|Mensual
|Actividad Económica no ajustada a variaciones estacionales a/a
|1.7%
|oct 2025
|0.7%
|Mensual
|Inversión Fija Bruta m/m
|-0.3%
|sept 2025
|-2.7%
|Mensual
|Inversión Fija Bruta no ajustada a variaciones estacionales a/a
|-8.4%
|sept 2025
|-8.9%
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|47.3
|nov 2025
|49.5
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|0.7%
|oct 2025
|-0.4%
|Mensual
|Producción Industrial no ajustada a variaciones estacionales a/a
|-0.4%
|oct 2025
|-2.4%
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Demanda Agregada no ajustada a variaciones estacionales a/a
|1.1%
|3 T 2025
|0.3%
|Trimestral
|Demanda Agregada t/t
|0.7%
|3 T 2025
|1.4%
|Trimestral
|Gasto Privado no ajustado a variaciones estacionales a/a
|1.6%
|3 T 2025
|-0.4%
|Trimestral
|Gasto Privado t/t
|1.1%
|3 T 2025
|1.2%
|Trimestral
|Indicador de la Confianza del Consumidor
|44.2
|nov 2025
|45.8
|Mensual
|Indicador de la Confianza del Consumidor no ajustado a variaciones estacionales
|44.0
|nov 2025
|45.7
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|N/D
|oct 2025
|1.0%
|Mensual
|Ventas Minoristas no ajustadas a variaciones estacionales a/a
|N/D
|oct 2025
|3.3%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|104.3
|jul 2019
|106.0
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor no ajustado a variaciones estacionales
|105.1
|jul 2019
|106.1
|Mensual