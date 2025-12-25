CalendarioSecciones

Calendario económico e indicadores de México

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t -0.3% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Tasa de Desempleo N/D nov 2025 2.6% Mensual
IPC a/a 3.80% nov 2025 3.57% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de México 7.00% 7.25%
Balance Comercial N/D nov 2025 Mensual

2025.12.25 00:00, MXN, Día de Navidad
2025.12.29 20:30, MXN, Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC
2025.12.30 20:30, MXN, Balanza Fiscal, Pronóstico: Mex$​-0.900 B, Anterior: Mex$​-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, Día de Año Nuevo
2026.01.02 15:00, MXN, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 46.7, Anterior: 47.3

Indicadores económicos

Posiciones Netas Especulativas de MXN de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto no ajustada a variaciones estacionales a/a -0.2% 3 T 2025 0.1% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t -0.3% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo N/D nov 2025 2.6% Mensual
Tasa de Desempleo no ajustado a variaciones estacionales N/D nov 2025 2.6% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m 0.19% nov 2025 0.29% Mensual
IPC Básico de Primera Mitad de Mes m/m 0.31% dic 2025 0.04% Mensual
IPC a/a 3.80% nov 2025 3.57% Mensual
IPC de Primera Mitad de Mes m/m 0.17% dic 2025 0.47% Mensual
IPC m/m 0.66% nov 2025 0.36% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de México 7.00% 7.25%
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial N/D nov 2025 Mensual
Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales $​0.663 B nov 2025 $​0.606 B Mensual
Balanza Fiscal Mex$​-16.753 B oct 2025 Mex$​-197.792 B Mensual
Cuenta Corriente - Ratio del PIB 0.49% 3 T 2025 -0.40% Trimestral
Cuenta corriente $​2.325 B 3 T 2025 $​-1.791 B Trimestral
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Actividad Económica m/m 1.0% oct 2025 -0.6% Mensual
Actividad Económica no ajustada a variaciones estacionales a/a 1.7% oct 2025 0.7% Mensual
Inversión Fija Bruta m/m -0.3% sept 2025 -2.7% Mensual
Inversión Fija Bruta no ajustada a variaciones estacionales a/a -8.4% sept 2025 -8.9% Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 47.3 nov 2025 49.5 Mensual
Producción Industrial m/m 0.7% oct 2025 -0.4% Mensual
Producción Industrial no ajustada a variaciones estacionales a/a -0.4% oct 2025 -2.4% Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Demanda Agregada no ajustada a variaciones estacionales a/a 1.1% 3 T 2025 0.3% Trimestral
Demanda Agregada t/t 0.7% 3 T 2025 1.4% Trimestral
Gasto Privado no ajustado a variaciones estacionales a/a 1.6% 3 T 2025 -0.4% Trimestral
Gasto Privado t/t 1.1% 3 T 2025 1.2% Trimestral
Indicador de la Confianza del Consumidor 44.2 nov 2025 45.8 Mensual
Indicador de la Confianza del Consumidor no ajustado a variaciones estacionales 44.0 nov 2025 45.7 Mensual
Ventas Minoristas m/m N/D oct 2025 1.0% Mensual
Ventas Minoristas no ajustadas a variaciones estacionales a/a N/D oct 2025 3.3% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor 104.3 jul 2019 106.0 Mensual
Índice de Confianza del Consumidor no ajustado a variaciones estacionales 105.1 jul 2019 106.1 Mensual