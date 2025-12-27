El "Prodotto Interno Lordo" italiano (PIL) correspondiente al acrónimo internacional GDP (Producto Interior Bruto) ofrece una medida del valor añadido a los precios de mercado de todos los bienes y servicios finales, destinados al consumo y producidos en Italia en el periodo de tiempo dado. El PIB t/t muestra el cambio porcentual de este valor en el trimestre dado en comparación con el periodo similar anterior.

La palabra "interior" denota la inclusión de las actividades económicas realizadas en Italia y, por consiguiente, quedan excluidos los bienes y servicios producidos por empresas, trabajadores y otros operadores nacionales en el extranjero; en cambio, sí que se incluyen los productos fabricados por operadores extranjeros dentro de Italia. El PIB italiano t/t no incluye los beneficios para el libre consumo y el autoconsumo.

El valor de producción, bruto de depreciación, indica el término "lordo" (bruto). Por ejemplo, si le restamos la depreciación del PIB, tendremos el producto interior neto (Prodotto Interno Lordo italiano, PIN).

La capacidad del PIB para definir el bienestar de la comunidad italiana, el nivel de progreso y el nivel de desarrollo lo convierten en un índice de importancia primordial.

Podemos considerar que está constituido por la producción total de los bienes y servicios italianos, excluyendo el consumo intermedio y, en cambio, considerando los impuestos netos sobre los productos (porque constituyen el precio final pagado por los compradores); esta cantidad supone la suma de los valores agregados a los precios base de los diversos sectores de la actividad económica, con la suma de esta cantidad de impuestos sobre los productos, incluidos el IVA, los impuestos a la fabricación, los impuestos a la importación y sin contribuciones a los productos (agrícolas contribuciones, empresas municipales de transporte, etcétera).

Representa el valor total del gasto realizado por las familias para el consumo y por las empresas para las inversiones. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: