Nuevos Pedidos en la Industria Manufacturera en EE.UU. de ISM (ISM United States Manufacturing New Orders)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Baja N/D 46.5
49.4
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Nuevos Pedidos en la Industria Manufacturera de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI manufacturero. Representa el cambio en los nuevos pedidos de empresas industriales.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 18 industrias estadounidenses. Los encuestados valoran si el número de nuevos pedidos ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI manufacturero total constituye un 20%.

Por lo general, el índice de Nuevos Pedidos de la Industria Manufacturera está estrechamente relacionado con los datos sobre los pedidos a la industria manufacturera publicados por la Oficina del Censo. Un mayor número de nuevos pedidos en el sector manufacturero indica un crecimiento en la demanda de los consumidores y permite pronosticar un aumento a corto plazo en la actividad de producción.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
46.5
49.4
oct 2025
49.4
51.6
48.9
sept 2025
48.9
51.4
ago 2025
51.4
47.0
47.1
jul 2025
47.1
46.7
46.4
jun 2025
46.4
48.9
47.6
may 2025
47.6
46.6
47.2
abr 2025
47.2
44.5
45.2
mar 2025
45.2
48.4
48.6
feb 2025
48.6
53.9
55.1
ene 2025
55.1
52.6
52.1
dic 2024
52.5
46.6
50.4
nov 2024
50.4
45.0
47.1
oct 2024
47.1
45.3
46.1
sept 2024
46.1
44.4
44.6
ago 2024
44.6
48.6
47.4
jul 2024
47.4
49.7
49.3
jun 2024
49.3
49.4
45.4
may 2024
45.4
52.0
49.1
abr 2024
49.1
52.1
51.4
mar 2024
51.4
51.2
49.2
feb 2024
49.2
50.0
52.5
ene 2024
52.5
48.8
47.0
dic 2023
47.1
47.3
48.3
nov 2023
48.3
47.1
45.5
oct 2023
45.5
47.3
49.2
sept 2023
49.2
46.9
46.8
ago 2023
46.8
46.3
47.3
jul 2023
47.3
44.0
45.6
jun 2023
45.6
44.0
42.6
may 2023
42.6
44.9
45.7
abr 2023
45.7
45.5
44.3
mar 2023
44.3
44.6
47.0
feb 2023
47.0
43.7
42.5
ene 2023
42.5
46.1
45.1
dic 2022
45.2
48.1
47.2
nov 2022
47.2
48.0
49.2
oct 2022
49.2
49.1
47.1
sept 2022
47.1
49.6
51.3
ago 2022
51.3
48.5
48.0
jul 2022
48.0
52.0
49.2
jun 2022
49.2
54.2
55.1
may 2022
55.1
53.6
53.5
abr 2022
53.5
57.7
53.8
mar 2022
53.8
59.8
61.7
feb 2022
61.7
59.1
57.9
ene 2022
57.9
61.0
61.0
dic 2021
60.4
60.7
61.5
nov 2021
61.5
63.3
59.8
oct 2021
59.8
66.9
66.7
