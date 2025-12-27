El Índice de Nuevos Pedidos en la Industria Manufacturera de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI manufacturero. Representa el cambio en los nuevos pedidos de empresas industriales.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 18 industrias estadounidenses. Los encuestados valoran si el número de nuevos pedidos ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI manufacturero total constituye un 20%.

Por lo general, el índice de Nuevos Pedidos de la Industria Manufacturera está estrechamente relacionado con los datos sobre los pedidos a la industria manufacturera publicados por la Oficina del Censo. Un mayor número de nuevos pedidos en el sector manufacturero indica un crecimiento en la demanda de los consumidores y permite pronosticar un aumento a corto plazo en la actividad de producción.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores: