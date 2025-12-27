CalendarioSecciones

Inventarios Minoristas en los EE.UU. excl. Automóviles m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Censo (Census Bureau)
Sector:
Consumidor
Media 0.0%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Inventarios Minoristas excluyendo Automóviles muestran el cambio en los inventarios mantenidos por los minoristas en todo el país, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Los vehículos de motor quedan excluidos del cálculo del índice. Muestran la cantidad de productos disponibles para vender a otras empresas y/o al consumidor final. El indicador permite medir la actividad de la producción a corto plazo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inventarios Minoristas en los EE.UU. excl. Automóviles m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
0.0%
sept 2025 prelim.
N/D
0.0%
ago 2025
0.0%
0.3%
ago 2025 prelim.
0.3%
0.2%
jul 2025
0.1%
0.1%
jul 2025 prelim.
0.1%
-0.1%
jun 2025
-0.1%
0.0%
jun 2025 prelim.
0.0%
0.1%
may 2025
0.2%
0.2%
may 2025 prelim.
0.2%
0.3%
abr 2025
0.3%
0.3%
abr 2025 prelim.
0.3%
0.3%
mar 2025
0.4%
0.4%
mar 2025 prelim.
0.4%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.1%
feb 2025 prelim.
0.1%
0.5%
ene 2025
0.5%
0.4%
ene 2025 prelim.
0.4%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
0.2%
dic 2024 prelim.
0.2%
0.4%
nov 2024
0.5%
0.6%
nov 2024 prelim.
0.6%
0.3%
oct 2024
0.1%
0.1%
oct 2024 prelim.
0.1%
0.1%
sept 2024
0.2%
0.1%
sept 2024 prelim.
0.1%
0.5%
ago 2024
0.5%
0.4%
ago 2024 prelim.
0.4%
0.5%
jul 2024
0.5%
0.5%
jul 2024 prelim.
0.5%
0.3%
jun 2024
0.2%
0.2%
jun 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
may 2024
0.0%
0.0%
may 2024 prelim.
0.0%
0.2%
abr 2024
0.3%
0.3%
abr 2024 prelim.
0.3%
-0.4%
mar 2024
-0.2%
-0.1%
mar 2024 prelim.
-0.1%
0.3%
feb 2024
0.4%
0.4%
feb 2024 prelim.
0.4%
0.3%
ene 2024
0.3%
0.3%
ene 2024 prelim.
0.3%
0.4%
dic 2023
0.4%
0.6%
dic 2023 prelim.
0.6%
-0.6%
nov 2023
-0.9%
-0.8%
nov 2023 prelim.
-0.8%
-1.1%
oct 2023
-0.9%
-0.9%
oct 2023 prelim.
-0.9%
-0.4%
sept 2023
0.4%
0.3%
sept 2023 prelim.
0.3%
0.6%
