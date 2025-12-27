Calendario económico
Inventarios Minoristas en los EE.UU. excl. Automóviles m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
|Media
|0.0%
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
0.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Inventarios Minoristas excluyendo Automóviles muestran el cambio en los inventarios mantenidos por los minoristas en todo el país, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Los vehículos de motor quedan excluidos del cálculo del índice. Muestran la cantidad de productos disponibles para vender a otras empresas y/o al consumidor final. El indicador permite medir la actividad de la producción a corto plazo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inventarios Minoristas en los EE.UU. excl. Automóviles m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress