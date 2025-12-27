El Índice General de Precios - Disponibilidad Interna (IGP-DI) ha sido el índice oficial de inflación en Brasil durante muchos años. En la actualidad, el INPC tiene este objetivo, siendo publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El IGP-DI es calculado por el Instituto Brasileño de Economía (IBRE) de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Este indicador de cambio de precios ha formado parte de la historia de Brasil durante más de sesenta años. Muestra la variación de los precios en el periodo comprendido entre el primer y el último día de cada mes. Básicamente, el IGP-DI muestra la evolución de los precios dentro de un periodo de tiempo.

El IGP-DI es calculado por el IBRE usando el promedio ponderado de tres índices que miden la inflación: el Índice Ampliado de Precios al Productor (el IPA-M, que supone el 60%), el Índice de Precios al Consumidor (el IPC, que supone el 30%), y Índice de Construcción Civil (el INCC, que supone el 10%). La Disponibilidad Interna se refiere al cambio en los precios de diversas actividades económicas del mercado interno brasileño. Un valor negativo de este índice muestra que ha tenido lugar una deflación en Brasil en el periodo de referencia de la encuesta.

Gráfico de los últimos valores: