El Índice de Precios de Bienes Importados en Nueva Zelanda t/t mide el cambio en los precios de los bienes y servicios importados a Nueva Zelanda en el trimestre dado en comparación con el anterior. A cada categoría de bienes o servicios utilizados para el cálculo del índice se le otorga un cierto peso. El crecimiento de los precios de importación supone una indicación de la actividad comercial, así como un indicador avanzado de la inflación del consumidor.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Importación en Nueva Zelanda t/t (New Zealand Import Price Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).