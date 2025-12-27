CalendarioSecciones

Índice de Precios al Productor (IPP) de Noruega m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)

País:
Noruega
NOK, Corona noruega
Fuente:
Statistics Norway (SSB)
Sector:
Precios
Baja 2.0%
0.1%
Última versión
Anterior
2.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Precios al Productor de Noruega m/m (IPP) refleja la dinámica en los precios de los bienes producidos y vendidos por los fabricantes noruegos en los mercados nacionales y extranjeros. El índice valora el cambio de los precios desde el punto de vista del productor, en el mes dado en comparación con el mes anterior. El IPC es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Noruega (SSB) el día 10 de cada mes.

Las estadísticas abarcan la manufactura, la producción de petróleo y gas, la energía, la minería y algunos servicios. El índice abarca los bienes que se entregan como productos finales al comercio minorista, están sujetos a inversión o se transfieren a otros sectores de producción como intermediarios.

La principal fuente de datos es una encuesta realizada a los productores, en la que informan de los precios de una muestra de 630 grupos de productos. El cuestionario se envía mensualmente a unas 1300 empresas que ofrecen información sobre los precios de unas 5000 mercancías. Las empresas con menos de 100 empleados quedan excluidas del cálculo. El cuestionario completado se envía por correo electrónico.

El Índice de Precios al Productor supone un indicador avanzado de los precios al consumidor, y por ello, de la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC: si los precios al productor aumentan, se espera que los precios al consumidor crezcan en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados.

Los precios al productor son un indicador avanzado de la inflación de los precios al consumidor y, por lo tanto, el crecimiento del IPC puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor (IPP) de Noruega m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
2.0%
0.1%
oct 2025
0.1%
-1.7%
sept 2025
-1.7%
-0.9%
ago 2025
-0.9%
0.8%
jul 2025
0.8%
-0.3%
jun 2025
-0.3%
-3.0%
may 2025
-3.0%
-5.4%
abr 2025
-5.4%
-7.1%
mar 2025
-7.1%
1.7%
feb 2025
1.7%
4.7%
ene 2025
4.7%
1.1%
dic 2024
1.1%
3.3%
nov 2024
3.3%
4.6%
oct 2024
4.6%
-1.9%
sept 2024
-1.9%
1.9%
ago 2024
1.9%
0.1%
jul 2024
0.1%
0.5%
jun 2024
0.5%
-0.9%
may 2024
-0.9%
3.4%
abr 2024
3.4%
2.7%
mar 2024
2.7%
-2.5%
feb 2024
-2.5%
-3.2%
ene 2024
-3.2%
-7.4%
dic 2023
-7.4%
-0.3%
nov 2023
-0.3%
5.2%
oct 2023
5.2%
4.8%
sept 2023
4.8%
4.8%
ago 2023
4.8%
-2.9%
jul 2023
-2.9%
0.3%
jun 2023
0.3%
-8.3%
may 2023
-8.3%
0.8%
abr 2023
0.8%
-3.5%
mar 2023
-3.5%
-2.9%
feb 2023
-2.9%
-17.3%
ene 2023
-17.3%
4.9%
dic 2022
4.9%
5.2%
nov 2022
5.2%
-16.5%
oct 2022
-16.5%
-7.2%
sept 2022
-7.2%
8.2%
ago 2022
8.2%
7.5%
jul 2022
7.5%
7.2%
jun 2022
7.2%
1.7%
may 2022
1.7%
-7.2%
abr 2022
-7.2%
16.9%
mar 2022
16.9%
2.1%
feb 2022
2.1%
-1.2%
ene 2022
-1.2%
8.1%
dic 2021
8.1%
3.0%
nov 2021
3.0%
6.2%
oct 2021
6.2%
8.0%
