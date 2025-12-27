El Índice de Precios al Productor de Noruega m/m (IPP) refleja la dinámica en los precios de los bienes producidos y vendidos por los fabricantes noruegos en los mercados nacionales y extranjeros. El índice valora el cambio de los precios desde el punto de vista del productor, en el mes dado en comparación con el mes anterior. El IPC es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Noruega (SSB) el día 10 de cada mes.

Las estadísticas abarcan la manufactura, la producción de petróleo y gas, la energía, la minería y algunos servicios. El índice abarca los bienes que se entregan como productos finales al comercio minorista, están sujetos a inversión o se transfieren a otros sectores de producción como intermediarios.

La principal fuente de datos es una encuesta realizada a los productores, en la que informan de los precios de una muestra de 630 grupos de productos. El cuestionario se envía mensualmente a unas 1300 empresas que ofrecen información sobre los precios de unas 5000 mercancías. Las empresas con menos de 100 empleados quedan excluidas del cálculo. El cuestionario completado se envía por correo electrónico.

El Índice de Precios al Productor supone un indicador avanzado de los precios al consumidor, y por ello, de la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC: si los precios al productor aumentan, se espera que los precios al consumidor crezcan en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados.

Los precios al productor son un indicador avanzado de la inflación de los precios al consumidor y, por lo tanto, el crecimiento del IPC puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.

