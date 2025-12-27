CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 51.6
49.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
50.2
51.6
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI de la Manufactura del Commonwealth Bank de Australia muestra el cambio en las condiciones de los negocios en la industria australiana en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de empresas privadas del sector manufacturero. A los encuestados se les pregunta sobre cinco parámetros principales: producción, nuevos pedidos, entregas de proveedores, niveles de inventario y entorno de empleo. El índice refleja las condiciones de los negocios en el sector manufacturero, y caracteriza el estado de la industria. Los valores por encima de 50 indican el crecimiento del sector y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
51.6
51.6
49.7
oct 2025
49.7
53.0
51.4
sept 2025
51.4
52.7
53.0
ago 2025
53.0
50.2
51.6
jul 2025
51.6
49.3
50.6
jun 2025
50.6
51.2
51.0
may 2025
51.0
48.4
51.7
abr 2025
51.7
49.4
52.6
mar 2025
52.6
48.1
50.4
feb 2025
50.4
47.9
50.2
ene 2025
50.2
47.9
48.2
dic 2024
48.2
47.9
49.4
nov 2024
49.4
47.9
46.6
oct 2024
46.6
48.0
46.7
sept 2024
46.7
47.6
48.5
ago 2024
48.5
48.0
47.5
jul 2024
47.5
48.1
47.2
jun 2024
47.2
48.4
49.7
may 2024
49.7
48.2
49.6
abr 2024
49.6
47.7
47.3
mar 2024
47.3
48.4
47.8
feb 2024
47.8
49.3
50.1
ene 2024
50.1
47.6
47.6
dic 2023
47.6
47.8
47.8
dic 2023 prelim.
47.8
47.6
47.7
nov 2023
47.7
47.7
47.7
nov 2023 prelim.
47.7
48.0
48.2
oct 2023
48.2
48.0
48.0
oct 2023 prelim.
48.0
48.4
48.7
sept 2023
48.7
48.2
48.2
sept 2023 prelim.
48.2
49.5
49.6
ago 2023
49.6
49.4
49.4
ago 2023 prelim.
49.4
49.6
49.6
jul 2023
49.6
49.6
49.6
jul 2023 prelim.
49.6
48.3
48.2
jun 2023
48.2
48.6
48.6
jun 2023 prelim.
48.6
48.1
48.4
may 2023
48.4
48.0
48.0
may 2023 prelim.
48.0
47.3
48.0
abr 2023
48.0
48.1
48.1
abr 2023 prelim.
48.1
48.8
49.1
mar 2023
49.1
48.7
48.7
mar 2023 prelim.
48.7
50.3
50.5
feb 2023
50.5
50.1
50.1
feb 2023 prelim.
50.1
49.9
50.0
ene 2023
50.0
49.8
49.8
ene 2023 prelim.
49.8
50.3
50.2
dic 2022
50.2
50.4
50.4
dic 2022 prelim.
50.4
51.8
51.3
nov 2022
51.3
51.5
51.5
