El PMI de la Manufactura del Commonwealth Bank de Australia muestra el cambio en las condiciones de los negocios en la industria australiana en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de empresas privadas del sector manufacturero. A los encuestados se les pregunta sobre cinco parámetros principales: producción, nuevos pedidos, entregas de proveedores, niveles de inventario y entorno de empleo. El índice refleja las condiciones de los negocios en el sector manufacturero, y caracteriza el estado de la industria. Los valores por encima de 50 indican el crecimiento del sector y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).