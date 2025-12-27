El PMI Compuesto es publicado por IHS Markit mensualmente. El indicador se basa en encuestas mensuales realizadas a gerentes de compras y se construye como un informe resumido sobre los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la manufactura y los servicios.

Los gerentes de compras a veces pueden rastrear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía, por lo que los primeros en notar los cambios son los encargados de las compras.

El PMI de Markit incluye solo información sobre empresas privadas; los gerentes de compras rellenan un cuestionario donde valoran los parámetros básicos de su trabajo, a saber, los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etcétera. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos.

Otros subíndices se calculan usando como base estas respuestas; estos índices subyacentes caracterizan el empleo, la inflación y otros indicadores importantes de la actividad económica.

Cada respuesta se pondera según el tamaño de la empresa en la que se realiza la encuesta y, por consiguiente, una gran contribución al cálculo del indicador proviene de las grandes empresas.

Este indicador se ajusta estacionalmente. Los valores superiores a 50 indican que la mayoría de las entrevistas caracterizan positivamente las condiciones comerciales del momento, mientras que los valores inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

Los PMI se encuentran entre los índices más populares seguidos cuidadosamente por los analistas. El indicador puede anticipar cambios en la actividad comercial en todo el sector privado de Italia, y se interpreta como un indicador principal para los análisis de producción e inflación.

Un aumento del PMI indica que las condiciones de mercado son favorables y puede considerarse positivo para las cotizaciones del euro.

