Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 53.8
53.1
Última versión
Anterior
53.8
Próxima versión
Anterior
El PMI Compuesto es publicado por IHS Markit mensualmente. El indicador se basa en encuestas mensuales realizadas a gerentes de compras y se construye como un informe resumido sobre los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la manufactura y los servicios.

Los gerentes de compras a veces pueden rastrear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía, por lo que los primeros en notar los cambios son los encargados de las compras.

El PMI de Markit incluye solo información sobre empresas privadas; los gerentes de compras rellenan un cuestionario donde valoran los parámetros básicos de su trabajo, a saber, los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etcétera. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos.

Otros subíndices se calculan usando como base estas respuestas; estos índices subyacentes caracterizan el empleo, la inflación y otros indicadores importantes de la actividad económica.

Cada respuesta se pondera según el tamaño de la empresa en la que se realiza la encuesta y, por consiguiente, una gran contribución al cálculo del indicador proviene de las grandes empresas.

Este indicador se ajusta estacionalmente. Los valores superiores a 50 indican que la mayoría de las entrevistas caracterizan positivamente las condiciones comerciales del momento, mientras que los valores inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

Los PMI se encuentran entre los índices más populares seguidos cuidadosamente por los analistas. El indicador puede anticipar cambios en la actividad comercial en todo el sector privado de Italia, y se interpreta como un indicador principal para los análisis de producción e inflación.

Un aumento del PMI indica que las condiciones de mercado son favorables y puede considerarse positivo para las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Italia de S&P Global (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
53.8
53.1
oct 2025
53.1
51.7
sept 2025
51.7
51.7
ago 2025
51.7
51.5
jul 2025
51.5
51.1
jun 2025
51.1
52.5
may 2025
52.5
52.1
abr 2025
52.1
50.5
mar 2025
50.5
51.9
feb 2025
51.9
49.7
ene 2025
49.7
49.7
dic 2024
49.7
47.7
nov 2024
47.7
51.0
oct 2024
51.0
49.7
sept 2024
49.7
50.8
ago 2024
50.8
50.3
jul 2024
50.3
51.3
jun 2024
51.3
52.3
may 2024
52.3
52.6
abr 2024
52.6
53.5
mar 2024
53.5
51.1
feb 2024
51.1
50.7
ene 2024
50.7
48.6
dic 2023
48.6
48.1
nov 2023
48.1
47.0
oct 2023
47.0
49.2
sept 2023
49.2
48.2
ago 2023
48.2
48.9
jul 2023
48.9
49.7
jun 2023
49.7
52.0
may 2023
52.0
55.3
abr 2023
55.3
55.2
mar 2023
55.2
52.2
feb 2023
52.2
51.2
ene 2023
51.2
49.6
dic 2022
49.6
48.9
nov 2022
48.9
45.8
oct 2022
45.8
47.6
sept 2022
47.6
49.6
ago 2022
49.6
47.7
jul 2022
47.7
51.3
jun 2022
51.3
52.4
may 2022
52.4
54.5
abr 2022
54.5
52.1
mar 2022
52.1
53.6
feb 2022
53.6
50.1
ene 2022
50.1
54.7
dic 2021
54.7
57.6
nov 2021
57.6
54.2
oct 2021
54.2
56.6
