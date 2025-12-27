CalendarioSecciones

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de la India de S&P Global (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
India
INR, Rupia india
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 59.7
60.4
Última versión
Anterior
59.7
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI Compuesto de Markit es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios de la India. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras que trabajan en empresas privadas de la India.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etc. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca la actividad de los negocios de todo el sector privado de la India. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del PMI indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la rupia india.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de la India de S&P Global (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
59.7
60.4
oct 2025
60.4
61.0
sept 2025
61.0
63.2
ago 2025
63.2
61.1
jul 2025
61.1
61.0
jun 2025
61.0
59.3
may 2025
59.3
59.7
abr 2025
59.7
59.5
mar 2025
59.5
58.8
feb 2025
58.8
57.7
ene 2025
57.7
59.2
dic 2024
59.2
58.6
nov 2024
58.6
59.1
oct 2024
59.1
58.3
sept 2024
58.3
60.7
ago 2024
60.7
60.7
jul 2024
60.7
60.9
jun 2024
60.9
60.5
may 2024
60.5
61.5
abr 2024
61.5
61.8
mar 2024
61.8
60.6
feb 2024
60.6
61.2
ene 2024
61.2
58.5
dic 2023
58.5
57.4
nov 2023
57.4
58.4
oct 2023
58.4
61.0
sept 2023
61.0
60.9
ago 2023
60.9
61.9
jul 2023
61.9
59.4
jun 2023
59.4
61.6
may 2023
61.6
61.6
abr 2023
61.6
58.4
mar 2023
58.4
59.0
feb 2023
59.0
57.5
ene 2023
57.5
59.4
dic 2022
59.4
56.7
nov 2022
56.7
55.5
oct 2022
55.5
55.1
sept 2022
55.1
58.2
ago 2022
58.2
56.6
jul 2022
56.6
58.2
jun 2022
58.2
58.3
may 2022
58.3
57.6
abr 2022
57.6
54.3
mar 2022
54.3
53.5
feb 2022
53.5
53.0
ene 2022
53.0
56.4
dic 2021
56.4
59.2
nov 2021
59.2
58.7
oct 2021
58.7
55.3
