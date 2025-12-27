El PMI Compuesto de Markit es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios de la India. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras que trabajan en empresas privadas de la India.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Por ello, se cuentan entre los primeros en ver cuándo cambian las condiciones para bien o para mal. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etc. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca la actividad de los negocios de todo el sector privado de la India. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del PMI indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento de la rupia india.

