El PIB de Japón se calcula usando muchos componentes, tales como el consumo privado, el gasto gubernamental, los costes de todas las empresas y las exportaciones netas del país (exportaciones de bienes y servicios). La Contribución Neta de Exportaciones al PIB t/t muestra el cambio porcentual de este componente del PIB en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior.

La exportación neta se calcula como la diferencia entre las exportaciones e importaciones del país, mientras que su contribución al PIB se calcula como la proporción del crecimiento de las exportaciones netas respecto al crecimiento del PIB.

Japón es la cuarta empresa por exportación, por lo que las exportaciones del país influyen en la dinámica del PIB. Un valor neto positivo en las exportaciones provoca el aumento del PIB, mientras que un valor negativo hace que este disminuya. Los analistas monitorean los próximos datos sobre las exportaciones, ya que pueden sugerir un cambio adicional en el PIB para el trimestre reportado.

Dado que el crecimiento del PIB resulta favorable para la economía, el aumento de la contribución de las exportaciones netas al PIB puede tener un efecto positivo en el yen japonés.

Gráfico de los últimos valores: