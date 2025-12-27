Calendario económico
Contribución Neta de Exportaciones al Producto Interior Bruto (PIB) de Japón t/t (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Media
|-0.2%
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.4%
|
-0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El PIB de Japón se calcula usando muchos componentes, tales como el consumo privado, el gasto gubernamental, los costes de todas las empresas y las exportaciones netas del país (exportaciones de bienes y servicios). La Contribución Neta de Exportaciones al PIB t/t muestra el cambio porcentual de este componente del PIB en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior.
La exportación neta se calcula como la diferencia entre las exportaciones e importaciones del país, mientras que su contribución al PIB se calcula como la proporción del crecimiento de las exportaciones netas respecto al crecimiento del PIB.
Japón es la cuarta empresa por exportación, por lo que las exportaciones del país influyen en la dinámica del PIB. Un valor neto positivo en las exportaciones provoca el aumento del PIB, mientras que un valor negativo hace que este disminuya. Los analistas monitorean los próximos datos sobre las exportaciones, ya que pueden sugerir un cambio adicional en el PIB para el trimestre reportado.
Dado que el crecimiento del PIB resulta favorable para la economía, el aumento de la contribución de las exportaciones netas al PIB puede tener un efecto positivo en el yen japonés.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Contribución Neta de Exportaciones al Producto Interior Bruto (PIB) de Japón t/t (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress