Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)

País:
Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Fuente:
EE.UU. Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sector:
Mercado
Última versión
Anterior
Próxima versión
Anterior
Las Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones ZAR largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por operadores no comerciales (especulativos). La información corresponde a las posiciones mantenidas principalmente por participantes en los mercados de futuros de las bolsas de valores de Chicago y Nueva York. De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas de ZAR en los Estados Unidos.

Los operadores no comerciales NO abren posiciones para realizar la cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo solo incluye operaciones especulativas. El mismo tráder puede ser definido como comercial por transacciones con algunos activos, y como no comercial por otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la CFTC.

La CFTC publica un informe sobre las posiciones netas y los compromisos de los comerciantes para ayudar a los tráders y analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se compilan con la ayuda de los datos proporcionados por los brókeres de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de divisas. El departamento analítico de CFTC solo proporciona datos, no explica por qué se ha formado dicha relación de posiciones.

El crecimiento en el número de posiciones largas especulativas de rand sudafricano indica indirectamente un aumento en la actividad del mercado de ZAR. Sin embargo, no afecta el precio directamente debido a la pequeña cantidad de datos representados, en comparación con la escala global.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
16 dic 2025
N/D
9 dic 2025
N/D
2 dic 2025
N/D
25 nov 2025
N/D
18 nov 2025
N/D
10 nov 2025
N/D
4 nov 2025
N/D
28 oct 2025
N/D
21 oct 2025
N/D
14 oct 2025
N/D
7 oct 2025
N/D
30 sept 2025
N/D
9.2 K
23 sept 2025
9.2 K
9.5 K
16 sept 2025
9.5 K
11.2 K
9 sept 2025
11.2 K
11.3 K
2 sept 2025
11.3 K
11.2 K
26 ago 2025
11.2 K
11.7 K
19 ago 2025
11.7 K
11.8 K
12 ago 2025
11.8 K
14.2 K
5 ago 2025
14.2 K
13.0 K
29 jul 2025
13.0 K
12.6 K
22 jul 2025
12.6 K
14.2 K
15 jul 2025
14.2 K
14.1 K
8 jul 2025
14.1 K
12.6 K
1 jul 2025
12.6 K
12.3 K
24 jun 2025
12.3 K
14.4 K
17 jun 2025
14.4 K
11.3 K
10 jun 2025
11.3 K
12.1 K
3 jun 2025
12.1 K
12.7 K
27 may 2025
12.7 K
11.1 K
20 may 2025
11.1 K
11.8 K
13 may 2025
11.8 K
7.2 K
6 may 2025
7.2 K
5.9 K
29 abr 2025
5.9 K
6.1 K
22 abr 2025
6.1 K
6.8 K
15 abr 2025
6.8 K
11.8 K
8 abr 2025
11.8 K
16.1 K
1 abr 2025
16.1 K
15.8 K
25 mar 2025
15.8 K
12.9 K
18 mar 2025
12.9 K
2.1 K
11 mar 2025
2.1 K
3.4 K
4 mar 2025
3.4 K
1.6 K
25 feb 2025
1.6 K
3.9 K
18 feb 2025
3.9 K
1.0 K
11 feb 2025
1.0 K
-3.7 K
4 feb 2025
-3.7 K
-3.1 K
28 ene 2025
-3.1 K
-3.8 K
21 ene 2025
-3.8 K
-2.4 K
14 ene 2025
-2.4 K
-2.1 K
7 ene 2025
-2.1 K
3.1 K
