CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Precios de Vivienda (HPI) a/a (House Price Index (HPI) y/y)

País:
Noruega
NOK, Corona noruega
Fuente:
Real Estate Norway
Sector:
Vivienda
Baja 6.2% 5.8%
5.8%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
6.2%
6.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Precios Inmobiliarios de Noruega a/a mide el cambio en el valor promedio de las propiedades residenciales en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre las transacciones relacionadas con las propiedades residenciales se reúne usando los registros de tierras estatales y las estadísticas de los prestamistas hipotecarios más grandes de Noruega. Los datos reunidos abarcan aproximadamente el 70% de la facturación del mercado inmobiliario residencial.

El índice mide los precios que pagados por las personas por la vivienda comprada. El HPI muestra la dinámica de los precios de la vivienda de segunda mano en todo el país.

El mercado de la vivienda juega un papel importante en la economía noruega. El aumento de los precios de la vivienda, entre otros efectos, influye significativamente en el crecimiento de la riqueza de los hogares y, en consecuencia, en las compras de bienes y servicios. Estas compras suponen más de la mitad del PIB de la Noruega continental. Las tendencias de los precios de la vivienda también son importantes para el desarrollo de las inversiones en vivienda. Asimismo, la dinámica de los precios de la vivienda influye en la inflación general y la estabilidad financiera y, por consiguiente, puede afectar las tasas de interés establecidas por el Norges Bank.

Los economistas analizan el indicador para valorar la actividad del mercado de la vivienda. Asimismo, sirve como herramienta analítica para medir los cambios en las tasas hipotecarias, valorar la disponibilidad de viviendas y evaluar la inflación general en el país. La subida de los precios de la vivienda se considera un factor favorable para la economía del país, pues indica un aumento de la inflación de la moneda nacional. Por consiguiente, los valores crecientes pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Vivienda (HPI) a/a (House Price Index (HPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
6.2%
5.8%
5.8%
oct 2025
5.8%
5.4%
5.5%
sept 2025
5.5%
5.6%
5.5%
ago 2025
5.5%
5.4%
5.4%
jul 2025
5.4%
4.6%
5.1%
jun 2025
5.1%
5.3%
5.2%
may 2025
5.2%
5.7%
5.9%
nov 2024
5.2%
5.7%
4.9%
oct 2024
4.9%
4.3%
4.1%
sept 2024
4.1%
3.3%
3.3%
ago 2024
3.3%
2.6%
2.4%
jul 2024
2.4%
2.5%
2.2%
jun 2024
2.2%
2.4%
1.7%
may 2024
1.7%
2.0%
1.1%
abr 2024
1.1%
1.8%
1.2%
mar 2024
1.2%
1.3%
1.5%
feb 2024
1.5%
1.9%
1.4%
ene 2024
1.4%
1.5%
0.9%
dic 2023
0.5%
1.5%
0.5%
nov 2023
0.5%
-0.2%
-0.5%
oct 2023
-0.5%
-1.2%
-1.3%
sept 2023
-1.3%
-1.8%
-1.6%
ago 2023
-1.6%
-0.8%
-0.2%
jul 2023
-0.2%
0.7%
-0.7%
jun 2023
-0.7%
1.3%
0.1%
may 2023
0.1%
0.9%
0.5%
abr 2023
0.5%
-1.0%
-0.2%
mar 2023
-0.2%
-1.0%
-0.3%
feb 2023
-0.3%
-0.8%
-0.3%
ene 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
dic 2022
1.5%
-0.6%
1.1%
nov 2022
1.1%
2.6%
2.8%
oct 2022
2.8%
5.0%
4.3%
sept 2022
4.3%
5.4%
5.7%
ago 2022
5.7%
8.3%
5.8%
jul 2022
5.8%
8.3%
6.3%
jun 2022
6.3%
8.6%
6.4%
may 2022
6.4%
6.5%
6.2%
abr 2022
6.2%
5.0%
6.2%
mar 2022
6.2%
5.8%
6.3%
feb 2022
6.3%
6.8%
6.8%
ene 2022
6.8%
6.1%
5.2%
dic 2021
5.2%
5.9%
6.6%
nov 2021
6.6%
5.1%
7.0%
oct 2021
7.0%
8.0%
8.0%
sept 2021
8.0%
9.1%
9.4%
ago 2021
9.4%
9.4%
8.5%
jul 2021
8.5%
9.0%
10.1%
jun 2021
10.1%
12.0%
11.3%
may 2021
11.3%
13.8%
12.3%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración