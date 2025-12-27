La Balanza Comercial de Bienes de Japón muestra la diferencia entre los bienes exportados e importados en el mes reportado, en términos monetarios. Si un país importa más bienes de los que exporta, se formará un déficit comercial, de lo contrario existirá un superávit.

La Balanza Comercial de Bienes marcó un gran plus (superávit) sobre otros países en los años ochenta y noventa, lo que definió el periodo de la burbuja. Japón fue el país con el superávit comercial más grande del mundo durante este periodo. Debido a los efectos de la "crisis financiera" de los EE.UU., Japón también se encontró inmersa en una "recesión global" que se comenta que ocurre una vez cada 100 años, y tanto las exportaciones como las importaciones descendieron bruscamente.

La Balanza Comercial de Japón se ha expandido en un amplio rango desde que se volvió negativa debido a la importación masiva de gas natural cuando ocurrió el Gran Terremoto del Este de Japón y el accidente de la Central Nuclear de Fukushima Daiichi. El déficit comercial de Japón resultó ser notable en la primera mitad de la década de 2010, pero luego disminuyó drásticamente debido a la depreciación del YEN, y resultó estar en negro.

Los principales productos de las exportaciones japonesas son los automóviles y sus repuestos, las piezas electrónicas como los semiconductores, además del acero. Las exportaciones de semiconductores y otros componentes electrónicos se realizan principalmente a países asiáticos como Taiwán, Hong Kong y Corea. Las exportaciones de acero son principalmente hacia China, Tailandia y Corea.

La interpretación del índice y su influencia en el JPY dependen del PIB y las condiciones económicas actuales.

Gráfico de los últimos valores: