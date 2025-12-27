Aunque el Banco de Japón no es un organismo administrativo gubernamental, se considera que la política monetaria pertenece a la categoría administrativa y está de acuerdo con el Comité Administrativo Independiente. Si bien la estabilidad de los precios a largo plazo es importante desde un punto de vista macroeconómico, el sector político suele preferir adoptar un enfoque a corto plazo, por lo que se reconoce la autonomía desde la perspectiva de la seguridad del interés público a largo plazo y la neutralidad política.

La Base Monetaria del Banco de Japón a/a muestra el cambio en la cantidad total de JPY en circulación (incluyendo monedas y billetes) y en todas las cuentas bancarias, incluidas las cuentas de las organizaciones de crédito en el banco central del país, en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La base monetaria se usa para generar la oferta monetaria. Mide las fluctuaciones en la cantidad total de cuentas corrientes mantenidas por la divisa local y los bancos japoneses en circulación. Este índice determina la inflación del país: a medida que crece la oferta de dinero, se produce un gasto adicional que provoca inflación. Un valor del índice por encima de lo esperado se considera positivo para el yen japonés.

El Banco de Japón ha aumentado rápidamente la oferta de yenes japoneses, pero no ha dado lugar a una inflación. Muchos japoneses tienden a ahorrar dinero; los ancianos en particular suelen preferir los ahorros en efectivo, llamados "Tansu Yokin". En comparación con otros países desarrollados, Japón es un país basado en el dinero en efectivo, si bien en los últimos años el gobierno ha adoptado medidas encaminadas al uso del dinero no físico.

Gráfico de los últimos valores: