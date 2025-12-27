El Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de EE.UU. de la Administración de Información Energética (EIA) muestra la utilización de las unidades de destilación de petróleo crudo atmosférico. Se calcula dividiendo la entrada bruta a estas unidades por la última capacidad operativa reportada. La capacidad operativa total incluye todas las refinerías en funcionamiento, así como aquellas que no se encuentran en funcionamiento en el momento del informe, pero que pueden estar operativas dentro de los siguientes 30 días.

Los datos para el cálculo del índice se recopilan del Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR). El informe semanal se realiza usando un método de corte, en el que las empresas se clasifican de mayor a menor según las cantidades indicadas en informes anteriores. Las compañías se seleccionan de tal forma que la muestra total cubra aproximadamente el 90 por ciento de la cantidad total de petróleo refinado. Las compañías proporcionan los datos por fax o Internet mediante la transferencia segura de archivos. Los datos recopilados se procesan automáticamente.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre el suministro, las existencias y los precios del petróleo crudo y sus principales productos derivados. Se trata de una fuente fiable de información actual sobre la industria energética, usada por fabricantes, prensa, formuladores de políticas, consumidores y analistas, así como por las autoridades estatales y locales. Los datos del informe describen el suministro y la disposición de petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los Estados Unidos.

Un aumento en la tasa de utilización muestra tendencias positivas en el sector de refinación de petróleo; no obstante, el indicador en sí rara vez tiene un impacto notable en las cotizaciones del dólar estadounidense.

