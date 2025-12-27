El Índice de Tendencias de Empleo de la CB supone el valor acumulativo de ocho indicadores del mercado laboral, que reflejan tendencias básicas en las condiciones de empleo:

El tanto por ciento de encuestados que encuentran "trabajos difíciles de conseguir"

Las solicitudes iniciales del subsidio de desempleo.

El tanto por ciento de empresas con puestos que se no pueden ocupar en este momento

El número de empleados contratados por la industria de ayuda temporal

La proporción de empleados que trabajan a tiempo parcial por razones económicas.

El número de ofertas de trabajo

El índice de producción industrial

La producción manufacturera real y las ventas comerciales.

Un valor más alto de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior se considera negativo para el mismo.

Gráfico de los últimos valores: