Calendario económico
Índice de Tendencias de Empleo de EE.UU. de The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)
|Baja
|105.80
|107.88
|
106.24
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|106.52
|
105.80
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Tendencias de Empleo de la CB supone el valor acumulativo de ocho indicadores del mercado laboral, que reflejan tendencias básicas en las condiciones de empleo:
- El tanto por ciento de encuestados que encuentran "trabajos difíciles de conseguir"
- Las solicitudes iniciales del subsidio de desempleo.
- El tanto por ciento de empresas con puestos que se no pueden ocupar en este momento
- El número de empleados contratados por la industria de ayuda temporal
- La proporción de empleados que trabajan a tiempo parcial por razones económicas.
- El número de ofertas de trabajo
- El índice de producción industrial
- La producción manufacturera real y las ventas comerciales.
Un valor más alto de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior se considera negativo para el mismo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Tendencias de Empleo de EE.UU. de The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
