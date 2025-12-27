CalendarioSecciones

Índice de Tendencias de Empleo de EE.UU. de The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
The Conference Board
Sector:
Laboral
El Índice de Tendencias de Empleo de la CB supone el valor acumulativo de ocho indicadores del mercado laboral, que reflejan tendencias básicas en las condiciones de empleo:

  • El tanto por ciento de encuestados que encuentran "trabajos difíciles de conseguir"
  • Las solicitudes iniciales del subsidio de desempleo.
  • El tanto por ciento de empresas con puestos que se no pueden ocupar en este momento
  • El número de empleados contratados por la industria de ayuda temporal
  • La proporción de empleados que trabajan a tiempo parcial por razones económicas.
  • El número de ofertas de trabajo
  • El índice de producción industrial
  • La producción manufacturera real y las ventas comerciales.

Un valor más alto de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior se considera negativo para el mismo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Tendencias de Empleo de EE.UU. de The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
105.80
107.88
106.24
oct 2025
106.84
106.68
sept 2025
N/D
104.91
106.41
ago 2025
106.41
108.58
107.13
jul 2025
107.55
106.60
108.19
jun 2025
107.83
106.29
107.83
may 2025
107.49
107.49
108.00
abr 2025
107.57
108.67
108.41
mar 2025
109.03
108.93
108.47
feb 2025
108.56
109.22
109.45
ene 2025
108.35
109.23
109.23
dic 2024
109.70
109.25
109.45
nov 2024
109.55
107.44
108.25
oct 2024
107.66
108.14
107.58
sept 2024
108.48
108.63
109.54
ago 2024
109.04
109.19
108.71
jul 2024
109.61
109.93
110.58
jun 2024
110.27
110.71
111.04
may 2024
111.44
111.17
110.48
abr 2024
111.25
112.09
112.16
mar 2024
112.84
112.24
111.85
feb 2024
112.29
112.52
113.18
ene 2024
113.71
113.85
112.91
dic 2023
113.15
113.66
112.48
nov 2023
113.05
114.48
113.09
oct 2023
114.16
113.92
114.63
sept 2023
114.66
114.30
114.16
ago 2023
113.02
114.97
114.71
jul 2023
115.45
115.31
113.56
jun 2023
114.31
116.26
115.53
may 2023
116.15
116.31
116.79
abr 2023
116.18
117.37
115.51
mar 2023
116.24
118.64
116.75
feb 2023
118.29
117.66
118.14
ene 2023
118.74
117.09
117.06
dic 2022
116.31
118.73
117.14
nov 2022
117.65
120.02
118.74
oct 2022
119.57
119.78
120.73
sept 2022
120.17
118.63
118.48
ago 2022
119.06
118.63
118.20
jul 2022
117.63
119.73
118.70
jun 2022
119.38
120.14
118.88
may 2022
119.77
120.54
120.60
abr 2022
120.18
120.05
120.78
mar 2022
120.56
118.56
118.90
feb 2022
119.18
117.26
118.15
ene 2022
117.62
115.68
117.94
dic 2021
116.63
113.45
115.64
nov 2021
114.49
111.35
113.03
oct 2021
112.23
110.40
109.68
