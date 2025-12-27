El Índice de Precios al Consumidor (CPI) a/a muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios destinados al consumo familiar final, en Italia, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Se trata de un índice fundamental para valorar los cambios en las tendencias de compra, que se usa como medida de la inflación general.

La información para el cálculo del índice se recopila usando encuestas locales y centrales, así como fuentes administrativas (Ministerio de Desarrollo Económico). Además, los índices se calculan a diferentes niveles: provincial y regional, además del índice de todos los productos, obtenido como el promedio ponderado de los índices regionales.

La cesta de consumo incluye comestibles, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, tabaco, ropa, muebles, electricidad y agua, servicios de transporte, entretenimiento, educación y otros bienes y servicios. A los bienes y servicios se les asignan diferentes pesos que reflejan los gastos relacionados con el gasto en consumo final.

En relación con la divisa (EUR), un valor mayor a lo esperado puede considerarse positivo, además de un pronóstico al alza, dado que la herramienta más usada para combatir la inflación consiste en aumentar las tasas, lo cual atrae la inversión extranjera; los valores menores a lo esperado se consideran una señal negativa y pueden sugerir un pronóstico de la divisa a la baja.

Gráfico de los últimos valores: