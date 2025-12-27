CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Ventas Minoristas de Alemania a/a (Germany Retail Sales y/y)

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Alemania (Federal Statistical Office of Germany)
Sector:
Consumidor
Baja 0.8% 3.4%
1.4%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
3.3%
0.8%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las ventas minoristas muestran el cambio en las ventas minoristas alemanas, excluyendo los automóviles y el combustible. La muestra comprende alrededor de 18.300 empresas. Las ventas se muestran en precios corrientes y son ajustadas según la estacionalidad, el calendario y la inflación.

El volumen de negocios comprende las sumas totales facturadas por una empresa en el año de referencia (sin IVA) derivadas de la venta o el alquiler de bienes (productos) y la prestación de servicios a terceros, incluyendo el consumo propio, las ventas a trabajadores y los costes de flete por separado, además del franqueo, el embalaje, etcétera, independientemente de la recepción del pago y la responsabilidad fiscal. A partir de 2017, los ingresos también incluyen los ingresos derivados de negocios complementarios no típicos.

Las encuestas mensuales al por menor son parte del sistema de estadísticas a corto plazo de la Unión Europea en cuanto a política monetaria y económica. Asimismo, ofrecen información sobre el uso de partes de consumo privado. Las encuestas comerciales mensuales complementan en gran medida los resultados de las estadísticas comerciales anuales, que ofrecen información sobre la estructura, la rentabilidad y la productividad del comercio. Las encuestas mensuales sobre comercios distributivos también son conocidas como encuestas económicas, en contraste con la encuesta estructural anual.

Los principales usuarios son:

  • El Ministerio Federal de Economía y Tecnología y los departamentos de estado correspondientes,
  • La Comisión Europea,
  • El Banco Central Europeo,
  • Las asociaciones comerciales,
  • Las cuentas nacionales.

La publicación tiene lugar 30 días después del final del mes de referencia para las actividades seleccionadas y 45 días después del final del mes de referencia en el desglose detallado de la actividad.

El volumen de ventas minoristas a/a muestra el cambio en el volumen de ventas minoristas en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Una ralentización en el crecimiento de las ventas minoristas muestra que los consumidores han reducido su nivel de gasto. Esto puede conllevar una disminución de la actividad económica y tener un efecto negativo en el euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Alemania a/a (Germany Retail Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
0.8%
3.4%
1.4%
sept 2025
1.4%
4.2%
4.9%
jul 2025
4.9%
4.1%
2.6%
jun 2025
2.6%
4.4%
2.9%
may 2025
2.9%
5.3%
3.3%
abr 2025
3.3%
5.1%
4.3%
mar 2025
4.3%
3.0%
3.3%
feb 2025
3.3%
2.4%
2.9%
ene 2025
2.9%
1.3%
1.8%
dic 2024
1.8%
0.9%
2.5%
nov 2024
2.5%
0.3%
1.0%
oct 2024
1.0%
3.0%
3.8%
sept 2024
3.8%
0.8%
2.1%
ago 2024
2.1%
-1.7%
-0.8%
jul 2024
-0.8%
-2.1%
jun 2024
-2.1%
-1.8%
may 2024
-1.8%
1.0%
abr 2024
-0.6%
1.6%
0.3%
mar 2024
0.3%
1.7%
-2.7%
feb 2024
-2.7%
2.3%
-1.4%
ene 2024
-1.4%
-2.0%
-1.7%
dic 2023
-1.7%
-1.3%
-2.4%
nov 2023
-2.4%
-0.9%
-0.1%
oct 2023
-0.1%
-1.4%
-4.3%
sept 2023
-4.3%
-1.1%
-2.3%
ago 2023
-2.3%
-2.7%
-2.2%
jul 2023
-2.2%
-5.5%
-1.6%
jun 2023
-1.6%
-6.3%
-3.6%
may 2023
-3.6%
-6.7%
-4.3%
abr 2023
-4.3%
-7.0%
-8.6%
mar 2023
-8.6%
-6.1%
-7.1%
feb 2023
-7.1%
-5.2%
-6.9%
ene 2023
-6.9%
-5.0%
-6.4%
dic 2022
-6.4%
-4.3%
-5.9%
nov 2022
-5.9%
-2.5%
-5.0%
oct 2022
-5.0%
-1.5%
-0.9%
sept 2022
-0.9%
-0.4%
-4.3%
ago 2022
-4.3%
0.8%
-5.5%
jul 2022
-5.5%
-0.6%
-9.6%
jun 2022
-8.8%
1.0%
1.1%
may 2022
-3.6%
1.6%
-0.4%
abr 2022
-0.4%
126.5%
-0.1%
mar 2022
-0.1%
0.8%
7.1%
feb 2022
7.1%
2.4%
10.4%
ene 2022
10.3%
1.8%
0.8%
dic 2021
0.0%
1.0%
0.5%
nov 2021
-0.2%
-0.5%
-3.3%
oct 2021
-4.1%
3.1%
-0.6%
sept 2021
-0.7%
3.5%
0.9%
ago 2021
0.4%
-1.6%
0.4%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración