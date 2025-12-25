Calendario económico e indicadores de Italia

CalendarioSecciones

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.1% 3 T 2025 0.0% Trimestral
Tasa de Desempleo 6.0% oct 2025 6.2% Mensual
IPC a/a 1.1% nov 2025 1.2% Mensual
Balance Comercial €​4.156 B oct 2025 €​2.968 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, EUR, Día de San Esteban
2026.01.01 17:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles m/m, Anterior: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles a/a, Anterior: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 50.2, Anterior: 50.6

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Subasta de Deuda a 10 años (BTP) 3.44% 3.46%
Subasta de Deuda a 12 meses (BOT) 2.181% 2.063%
Subasta de Deuda a 2 años (CTZ) 2.150% 2.230%
Subasta de Deuda a 3 años (BTP) 2.58% 2.38%
Subasta de Deuda a 30 años (BTP) 4.70% 3.94%
Subasta de Deuda a 5 años (BTP) 2.74% 2.75%
Subasta de Deuda a 6 meses (BOT) 2.036% 2.004%
Subasta de Deuda a 7 años (BTP) 3.00% 2.76%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 0.6% 3 T 2025 0.4% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.1% 3 T 2025 0.0% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa Trimestral de Desempleo 6.1% 3 T 2025 6.3% Trimestral
Tasa de Desempleo 6.0% oct 2025 6.2% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 1.1% nov 2025 1.2% Mensual
IPC de Italia excluyendo Tabaco a/a 1.0% nov 2025 1.1% Mensual
IPC de Italia excluyendo Tabaco m/m -0.1% nov 2025 -0.2% Mensual
IPC m/m -0.2% nov 2025 -0.2% Mensual
IPCA a/a 1.1% nov 2025 1.1% Mensual
IPCA m/m -0.2% nov 2025 -0.2% Mensual
PPI m/m 1.0% nov 2025 -0.2% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -0.2% nov 2025 0.1% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial €​4.156 B oct 2025 €​2.968 B Mensual
Balanza Comercial Comunitaria €​-1.310 B oct 2025 €​0.074 B Mensual
Balanza Comercial no Comunitaria €​6.918 B nov 2025 €​5.466 B Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Déficit Gubernamental – Ratio del PIB 2.0% 2 T 2025 8.1% Trimestral
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Nuevos Pedidos Industriales a/a 2.3% mar 2021 0.4% Mensual
Nuevos Pedidos Industriales m/m -0.8% mar 2021 0.7% Mensual
PMI de Compuesto de S&P Global 53.8 nov 2025 53.1 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 50.6 nov 2025 49.9 Mensual
PMI de la Construcción de S&P Global 48.2 nov 2025 50.7 Mensual
PMI de servicios de S&P Global 55.0 nov 2025 54.0 Mensual
Producción Industrial m/m -1.0% oct 2025 2.7% Mensual
Producción industrial a/a -0.3% oct 2025 1.4% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles a/a 0.0% nov 2025 -0.6% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles m/m -1.3% nov 2025 -0.7% Mensual
Ventas Industriales a/a 1.7% oct 2025 3.4% Mensual
Ventas Industriales m/m -0.5% oct 2025 1.9% Mensual
Índice de Confianza Empresarial 88.4 dic 2025 89.5 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas m/m 0.5% oct 2025 -0.4% Mensual
Ventas minoristas a/a 1.3% oct 2025 0.7% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor 96.6 dic 2025 95.0 Mensual