Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Italia
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.1%
|3 T 2025
|0.0%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.0%
|oct 2025
|6.2%
|Mensual
|IPC a/a
|1.1%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|Balance Comercial
|€4.156 B
|oct 2025
|€2.968 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, EUR, Día de San Esteban
2026.01.01 17:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles m/m, Anterior: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, Registro de Nuevos Automóviles a/a, Anterior: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 50.2, Anterior: 50.6
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Subasta de Deuda a 10 años (BTP)
|3.44%
|3.46%
|Subasta de Deuda a 12 meses (BOT)
|2.181%
|2.063%
|Subasta de Deuda a 2 años (CTZ)
|2.150%
|2.230%
|Subasta de Deuda a 3 años (BTP)
|2.58%
|2.38%
|Subasta de Deuda a 30 años (BTP)
|4.70%
|3.94%
|Subasta de Deuda a 5 años (BTP)
|2.74%
|2.75%
|Subasta de Deuda a 6 meses (BOT)
|2.036%
|2.004%
|Subasta de Deuda a 7 años (BTP)
|3.00%
|2.76%
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|0.6%
|3 T 2025
|0.4%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.1%
|3 T 2025
|0.0%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa Trimestral de Desempleo
|6.1%
|3 T 2025
|6.3%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.0%
|oct 2025
|6.2%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|1.1%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|IPC de Italia excluyendo Tabaco a/a
|1.0%
|nov 2025
|1.1%
|Mensual
|IPC de Italia excluyendo Tabaco m/m
|-0.1%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.2%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|IPCA a/a
|1.1%
|nov 2025
|1.1%
|Mensual
|IPCA m/m
|-0.2%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|PPI m/m
|1.0%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-0.2%
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|€4.156 B
|oct 2025
|€2.968 B
|Mensual
|Balanza Comercial Comunitaria
|€-1.310 B
|oct 2025
|€0.074 B
|Mensual
|Balanza Comercial no Comunitaria
|€6.918 B
|nov 2025
|€5.466 B
|Mensual
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Déficit Gubernamental – Ratio del PIB
|2.0%
|2 T 2025
|8.1%
|Trimestral
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Nuevos Pedidos Industriales a/a
|2.3%
|mar 2021
|0.4%
|Mensual
|Nuevos Pedidos Industriales m/m
|-0.8%
|mar 2021
|0.7%
|Mensual
|PMI de Compuesto de S&P Global
|53.8
|nov 2025
|53.1
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|50.6
|nov 2025
|49.9
|Mensual
|PMI de la Construcción de S&P Global
|48.2
|nov 2025
|50.7
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|55.0
|nov 2025
|54.0
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|-1.0%
|oct 2025
|2.7%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|-0.3%
|oct 2025
|1.4%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles a/a
|0.0%
|nov 2025
|-0.6%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles m/m
|-1.3%
|nov 2025
|-0.7%
|Mensual
|Ventas Industriales a/a
|1.7%
|oct 2025
|3.4%
|Mensual
|Ventas Industriales m/m
|-0.5%
|oct 2025
|1.9%
|Mensual
|Índice de Confianza Empresarial
|88.4
|dic 2025
|89.5
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas Minoristas m/m
|0.5%
|oct 2025
|-0.4%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|1.3%
|oct 2025
|0.7%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|96.6
|dic 2025
|95.0
|Mensual