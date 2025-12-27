El Índice de Gerentes de Compras (Purchasing Managers' Index® (PMI®)) se basa en encuestas mensuales realizadas a empresas cuidadosamente elegidas, que representan tanto a las grandes economías mundiales, como a aquellas que se encuentran en desarrollo.

El PMI del sector servicios (IHS Markit Germany Services PMI®) es recopilado por IHS Markit mensualmente mediante un cuestionario, al cual responden los gerentes de compras o directores gerentes de aproximadamente 400 compañías diferentes en el sector servicios del país. El índice se desglosa según el personal detallado del sector y de la compañía, usando como base las contribuciones al PIB. Los participantes de la encuesta se agrupan según la ubicación y la industria (SIC). Los sectores abarcados incluyen a los consumidores (excepto los minoristas), el transporte, la información, las comunicaciones, las finanzas, los seguros, los bienes raíces y los servicios comerciales.

La encuesta se realiza en la segunda mitad del mes. La encuesta pregunta acerca de los cambios sucedidos respecto al mes anterior. Partiendo de ello, se calcula el índice de difusión para cada variable. Esto se debe a la suma del porcentaje de empresas que informan de una mejora y la mitad del porcentaje de las empresas que no reportan cambios en la situación. Estos índices varían entre 0 y 100. El valor 50.0 indica que no hay ningún cambio respecto al mes anterior. Los valores superiores a 50.0 indican una mejora o crecimiento, los valores inferiores a 50.0 indican un empeoramiento o disminución. Cuanto mayor sea la desviación respecto a 50.0, mayor será el cambio en comparación con el mes anterior.

Los índices se ajustan estacionalmente. Los datos originales, ajustados según su publicación inicial, no se someten a revisión. Los información ajustada estacionalmente, por otro lado, puede ser revisada si es necesario, debido a factores de ajuste estacional actualizados.

El índice se crea para ofrecer una visión general de la situación económica en el sector manufacturero. Es un indicador avanazado para toda la economía. El aumento del PMI del sector servicios indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el euro.

Gráfico de los últimos valores: