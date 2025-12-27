Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero de China proporciona una descripción general del estado de la industria manufacturera de China. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a los gerentes de compras de más de 500 grandes empresas manufactureras. Las empresas se seleccionan según su contribución al PIB de China, de acuerdo con la clasificación industrial estándar.
El indicador pertenece a la familia de PMI calculados por la agencia internacional Markit. Esta agencia coopera con el grupo de medios chinos de Caixin.
El PMI es un indicador complejo, que abarca cinco subíndices separados con el siguiente peso:
- Índice de nuevos pedidos — 0,3;
- Producción — 0,25;
- Empleo — 0,2;
- Entregas del proveedor — 0,15;
- Inventarios — 0,1.
Los participantes son encuestados para valorar los cambios en su empresa: si los indicadores anteriores han mejorado, empeorado o han permanecido inalterados en el último mes. El cuestionario para el sector manufacturero incluye preguntas sobre producción, nuevos pedidos (para el mercado interno y exportaciones), pedidos no satisfechos, precios pagados y recibidos, entregas de proveedores, existencias, inventarios, empleo y perspectivas estimadas de producción a corto plazo.
Los índices difusos se elaboran usando la encuesta, mientras que el PMI común manufacturero se calcula con la ayuda de estos índices difusos, de acuerdo con los pesos anteriormente mencionados.
Estos subíndices difusos por separado pueden servir como indicadores principales, pues los gerentes de compras perciben antes que otros los cambios relacionados con las entregas, los pedidos y otros parámetros económicos importantes. Por lo tanto, sus estimaciones sobre los estados del mercado se dan antes que otros valores estadísticos, generalmente calculados después de que la situación haya cambiado.
Lecturas por encima 50 señalan un crecimiento general de la actividad comercial manufacturera. Las lecturas por debajo de 50, indican una reducción de la misma. El crecimiento del PMI manufacturero sugiere el posterior desarrollo de la industria manufacturera china. Esto puede afectar las cotizaciones del yuan de manera positiva.
