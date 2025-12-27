El PMI Compuesto de Markit es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios. El cálculo del indicador se basa en una encuesta realizada a los representantes de varias empresas. Cada respuesta se ponderará según el tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o los servicios del subsector al que pertenece. Así, las empresas de mayor importancia contribuyen más al cálculo del indicador. El índice refleja las condiciones de los negocios en el país. Los valores por encima de 50 pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Francia de S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).