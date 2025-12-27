CalendarioSecciones

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Francia de S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Francia
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja N/D 49.2
50.4
Última versión
Anterior
Próxima versión
Anterior
El PMI Compuesto de Markit es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios. El cálculo del indicador se basa en una encuesta realizada a los representantes de varias empresas. Cada respuesta se ponderará según el tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o los servicios del subsector al que pertenece. Así, las empresas de mayor importancia contribuyen más al cálculo del indicador. El índice refleja las condiciones de los negocios en el país. Los valores por encima de 50 pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Francia de S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025 prelim.
N/D
49.2
50.4
nov 2025
50.4
49.9
49.9
nov 2025 prelim.
49.9
47.2
47.7
oct 2025
47.7
46.8
46.8
oct 2025 prelim.
46.8
49.7
49.8
sept 2025
49.8
48.4
sept 2025 prelim.
48.4
49.7
49.8
ago 2025
49.8
49.8
49.8
ago 2025 prelim.
49.8
47.3
48.6
jul 2025
48.6
49.6
49.6
jul 2025 prelim.
49.6
47.3
49.2
jun 2025
49.2
48.5
48.5
jun 2025 prelim.
48.5
48.3
49.3
may 2025
49.3
48.0
48.0
may 2025 prelim.
48.0
48.5
47.8
abr 2025
47.8
47.3
47.3
abr 2025 prelim.
47.3
48.1
48.0
mar 2025
48.0
47.0
47.0
mar 2025 prelim.
47.0
44.6
45.1
feb 2025
45.1
44.5
44.5
feb 2025 prelim.
44.5
48.9
47.6
ene 2025
47.6
48.3
48.3
ene 2025 prelim.
48.3
47.1
47.5
dic 2024
47.5
46.7
46.7
dic 2024 prelim.
46.7
47.7
45.9
nov 2024
45.9
44.8
44.8
nov 2024 prelim.
44.8
49.4
48.1
oct 2024
48.1
47.3
47.3
oct 2024 prelim.
47.3
49.1
48.6
sept 2024
48.6
47.4
47.4
sept 2024 prelim.
47.4
53.9
53.1
ago 2024
53.1
52.7
52.7
ago 2024 prelim.
52.7
48.1
49.1
jul 2024
49.1
49.5
49.5
jul 2024 prelim.
49.5
47.0
48.8
jun 2024
48.8
48.2
48.2
jun 2024 prelim.
48.2
49.0
48.9
may 2024
48.9
49.1
49.1
may 2024 prelim.
49.1
49.0
50.5
abr 2024
50.5
49.9
49.9
abr 2024 prelim.
49.9
47.9
48.3
mar 2024
48.3
47.7
47.7
mar 2024 prelim.
47.7
47.0
48.1
feb 2024
48.1
47.7
47.7
feb 2024 prelim.
47.7
44.1
44.6
ene 2024
44.6
44.2
44.2
ene 2024 prelim.
44.2
44.2
44.8
dic 2023
44.8
43.7
43.7
dic 2023 prelim.
43.7
44.9
44.6
nov 2023
44.6
44.5
44.5
