El PMI Compuesto de Markit es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de empresas privadas de Japón.

Los gerentes de compras a veces pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de la compañía, por lo que los primeros en notar los cambios son los responsables de las compras. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

Los gerentes de compras rellenan un cuestionario en el que evalúan los parámetros básicos de su trabajo: los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etcétera. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan a partir de estas respuestas. Asimismo, estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica.

Cada respuesta se pondera según el tamaño de la empresa y su contribución a la producción o los servicios totales del subsector al que pertenece. Así, las empresas de mayor importancia contribuyen más al cálculo del indicador.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice Compuesto de Gerentes de Compras de Markit es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca la actividad empresarial del sector privado japonés al completo. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento del PMI indica cambios favorables en las condiciones del mercado y puede considerarse positivo para el yen japonés.

