Registro de Nuevos Automóviles de Francia a/a (France New Car Registrations y/y)

País:
Francia
EUR, Euro
Fuente:
Comité de Fabricantes Franceses de Automóviles (CCFA)/AAA DATA (French Automobile Manufacturers' Association (CCFA)/AAA DATA)
Sector:
Negocios
Baja -0.3%
2.9%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.3%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Registro de Nuevos Automóviles a/a muestra los cambios en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en Francia, en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El cuarto día hábil de cada mes, la Asociación Francesa de Fabricantes de Automóviles CCFA, que es miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ACEA, publica sus datos sobre el número de automóviles recientemente registrados durante el último mes. Hay datos por separado disponibles según el tipo de vehículo, el fabricante y la región.

Los datos para el cálculo del informe son recopilados por las autoridades reguladoras locales y las compañías de seguros. El informe solo incluye los automóviles nuevos matriculados por primera vez. Cualquier automóvil que ya haya sido registrado previamente en el país o en el extranjero queda excluido del informe. Por consiguiente, los datos del registro muestran las ventas de automóviles de manera directa.

El indicador de crecimiento muestra el aumento del consumo, así como una situación económica favorable en el país. No obstante, la venta y el registro de automóviles también pueden verse afectados por factores no económicos, como el endurecimiento de las normas ambientales. Por consiguiente, el efecto del indicador en las cotizaciones de las divisas es limitado. En general, los valores superiores a los esperados pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-0.3%
2.9%
oct 2025
2.9%
1.0%
sept 2025
1.0%
2.2%
ago 2025
2.2%
-7.7%
jul 2025
-7.7%
-6.7%
jun 2025
-6.7%
-12.3%
may 2025
-12.3%
-5.6%
abr 2025
-5.6%
-14.5%
mar 2025
-14.5%
-0.7%
feb 2025
-0.7%
-14.6%
ene 2025
-14.6%
1.5%
dic 2024
1.5%
-12.7%
nov 2024
-12.7%
-11.1%
oct 2024
-11.1%
-11.1%
sept 2024
-11.1%
-24.3%
ago 2024
-24.3%
-2.3%
jul 2024
-2.3%
-4.8%
jun 2024
-4.8%
-2.9%
may 2024
-2.9%
10.9%
abr 2024
10.9%
-1.5%
mar 2024
-1.5%
13.0%
feb 2024
13.0%
9.2%
ene 2024
9.2%
14.5%
dic 2023
14.5%
14.0%
nov 2023
14.0%
21.9%
oct 2023
21.9%
10.8%
sept 2023
10.8%
24.3%
ago 2023
24.3%
19.9%
jul 2023
19.9%
11.6%
jun 2023
11.6%
14.8%
may 2023
14.8%
21.9%
abr 2023
21.9%
24.2%
mar 2023
24.2%
9.4%
feb 2023
9.4%
8.8%
ene 2023
8.8%
-0.1%
dic 2022
-0.1%
9.8%
nov 2022
9.8%
5.5%
oct 2022
5.5%
5.5%
sept 2022
5.5%
3.8%
ago 2022
3.8%
-7.1%
jul 2022
-7.1%
-14.2%
jun 2022
-14.2%
-10.1%
may 2022
-10.1%
-22.6%
abr 2022
-22.6%
-34.9%
mar 2022
-34.9%
-13.0%
feb 2022
-13.0%
-18.6%
ene 2022
-18.6%
-15.1%
dic 2021
-15.1%
-3.2%
nov 2021
-3.2%
-30.7%
oct 2021
-30.7%
-22.8%
123
