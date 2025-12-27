Calendario económico
Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Brasil de S&P Global (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Baja
|49.6
|48.1
|
48.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|48.2
|
49.6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
IHS Markit Ltd es un proveedor global de información crítica, análisis y soluciones para industrias y mercados clave que estimulan las economías de todo el mundo. Su misión es ofrecer información financiera y comercial, análisis y soluciones a las empresas y gobiernos que contratan sus servicios, mejorando la eficiencia operativa y proporcionando soluciones que conduzcan a decisiones fiables e informadas.
IHS Markit publica un índice de encuesta de negocios mundial llamado Purchasing Managers Index (PMI®). El PMI es un promedio ponderado que se calcula usando como base los datos estadísticos de los nuevos pedidos, la producción, el empleo, los plazos de entrega de proveedores y los inventarios de insumos.
Actualmente, el IHS Markit es uno de los índices más fiables del mundo, y es utilizado como punto de referencia por los bancos centrales, los mercados financieros y los responsables de la toma de decisiones comerciales, gracias principalmente a sus indicadores mensuales de tendencias económicas actualizadas, precisos y únicos en general.
La encuesta mensual de IHS Markit, PMI de Brasil - Compuesto se basa en la información obtenida de las respuestas a un cuestionario enviado a los gerentes de compras de aproximadamente 800 empresas en los sectores industrial y servicios. La investigación se consolida según el sector y el número de empleados en las empresas, en función de sus contribuciones al PIB.
Las respuestas recopiladas se comparan con el mes anterior y los resultados varían de 0 a 100. Este índice muestra las condiciones de los sectores industrial y servicios; un valor por encima de 50 indica un crecimiento y puede influir positivamente en el precio del real brasileño.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Brasil de S&P Global (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
