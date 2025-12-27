Calendario económico
Subasta de Deuda Pública (BTF) de Francia a 12 meses (France 12-Month BTF Auction)
|Baja
|2.146%
|
2.148%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
2.146%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Subasta de Deuda Pública (BTF) a 12 meses muestra el tanto por ciento de rendimiento de los bonos del Tesoro de BTF con vencimiento a doce meses. Puesto que la tasa de rendimiento puede mostrar una eventual deuda del gobierno de Francia, un aumento en la misma puede preceder al crecimiento económico, mientras que su disminución puede indicar una desaceleración.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Subasta de Deuda Pública (BTF) de Francia a 12 meses (France 12-Month BTF Auction)".
