CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de Sudáfrica

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.5% 3 T 2025 0.9% Trimestral
Tasa de Desempleo 33.2% 3 T 2025 32.1% Trimestral
IPC a/a 3.5% nov 2025 3.6% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del SARB 6.75% 7.00%
Balance Comercial N/D oct 2025 R​21.756 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, ZAR, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, ZAR, Día de la Buena Voluntad
2025.12.29 20:30, ZAR, Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC
2025.12.31 06:00, ZAR, Crédito al Sector Privado del SARB a/a
2025.12.31 06:00, ZAR, Masa Monetaria M3 del SARB a/a
2025.12.31 12:00, ZAR, Balance Comercial
2026.01.01 09:00, ZAR, PMI Manufacturero del Absa, Pronóstico: 46.2, Anterior: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Ventas Totales de Vehículos Nuevos, Anterior: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Ventas Totales de Vehículos Nuevos m/m, Anterior: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Ventas Totales de Vehículos Nuevos a/a, Pronóstico: 14.3%, Anterior: 12.5%

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 2.1% 3 T 2025 0.9% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.5% 3 T 2025 0.9% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo 33.2% 3 T 2025 32.1% Trimestral
Tasa de Desempleo 0.112 M 3 T 2025 0.008 M Trimestral
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m 0.1% nov 2025 0.1% Mensual
IPC Básico a/a 3.2% nov 2025 3.1% Mensual
IPC a/a 3.5% nov 2025 3.6% Mensual
IPC m/m -0.1% nov 2025 0.1% Mensual
PPI m/m 0.0% nov 2025 -0.1% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a 2.9% nov 2025 2.9% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Crédito al Sector Privado del SARB a/a N/D oct 2025 6.03% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del SARB 6.75% 7.00%
Masa Monetaria M3 del SARB a/a N/D oct 2025 6.07% Mensual
Reservas Internacionales Brutas $​72.068 B nov 2025 $​71.550 B Mensual
Reservas Internacionales Netas $​70.024 B nov 2025 $​69.364 B Mensual
Tasa Preferencial del SARB 10.25% 10.50%
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial N/D oct 2025 R​21.756 B Mensual
Cuenta Corriente - Ratio del PIB -0.7% 3 T 2025 -1.0% Trimestral
Cuenta corriente R​-57.023 B 3 T 2025 R​-72.223 B Trimestral
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Presupuestario Consolidado R​-363.4 B R​-373.5 B
Balance Presupuestario Consolidado - Ratio del PIB -4.7% -5.0%
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
PMI Manufacturero del Absa 42.0 nov 2025 49.2 Mensual
PMI de S&P Global 49.0 nov 2025 48.8 Mensual
Permisos de Construcción a/a -6.9% oct 2025 2.0% Mensual
Permisos de Construcción m/m -5.0% oct 2025 0.6% Mensual
Producción Manufacturera a/a 0.2% oct 2025 1.0% Mensual
Producción Manufacturera m/m 1.0% oct 2025 0.3% Mensual
Producción Minera a/a 5.8% oct 2025 1.4% Mensual
Producción Minera m/m 2.1% oct 2025 2.6% Mensual
Producción de Oro a/a -1.2% oct 2025 5.9% Mensual
Ventas Totales de Vehículos Nuevos 54.896 K nov 2025 55.973 K Mensual
Ventas Totales de Vehículos Nuevos a/a 12.5% nov 2025 16.0% Mensual
Ventas Totales de Vehículos Nuevos m/m -1.9% nov 2025 2.3% Mensual
Índice de Confianza Empresarial de RMB/BER 44 4 T 2025 39 Trimestral
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas m/m 0.9% oct 2025 -0.1% Mensual
Ventas minoristas a/a 2.9% oct 2025 3.0% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor de FNB/BER -9 4 T 2025 -13 Trimestral