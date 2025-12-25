Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Sudáfrica
|Producto Interior Bruto t/t
|0.5%
|3 T 2025
|0.9%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|33.2%
|3 T 2025
|32.1%
|Trimestral
|IPC a/a
|3.5%
|nov 2025
|3.6%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del SARB
|6.75%
|7.00%
|Balance Comercial
|N/D
|oct 2025
|R21.756 B
|Mensual
Calendario económico
2025.12.25 00:00, ZAR, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, ZAR, Día de la Buena Voluntad
2025.12.29 20:30, ZAR, Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC
2025.12.31 06:00, ZAR, Crédito al Sector Privado del SARB a/a
2025.12.31 06:00, ZAR, Masa Monetaria M3 del SARB a/a
2025.12.31 12:00, ZAR, Balance Comercial
2026.01.01 09:00, ZAR, PMI Manufacturero del Absa, Pronóstico: 46.2, Anterior: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Ventas Totales de Vehículos Nuevos, Anterior: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Ventas Totales de Vehículos Nuevos m/m, Anterior: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Ventas Totales de Vehículos Nuevos a/a, Pronóstico: 14.3%, Anterior: 12.5%
Indicadores económicos
|Posiciones Netas Especulativas de ZAR de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
PIB
|Producto Interior Bruto a/a
|2.1%
|3 T 2025
|0.9%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.5%
|3 T 2025
|0.9%
|Trimestral
Laboral
|Tasa de Desempleo
|33.2%
|3 T 2025
|32.1%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|0.112 M
|3 T 2025
|0.008 M
|Trimestral
Precios
|CPI Básico m/m
|0.1%
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|IPC Básico a/a
|3.2%
|nov 2025
|3.1%
|Mensual
|IPC a/a
|3.5%
|nov 2025
|3.6%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.1%
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|PPI m/m
|0.0%
|nov 2025
|-0.1%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|2.9%
|nov 2025
|2.9%
|Mensual
Dinero
|Crédito al Sector Privado del SARB a/a
|N/D
|oct 2025
|6.03%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del SARB
|6.75%
|7.00%
|Masa Monetaria M3 del SARB a/a
|N/D
|oct 2025
|6.07%
|Mensual
|Reservas Internacionales Brutas
|$72.068 B
|nov 2025
|$71.550 B
|Mensual
|Reservas Internacionales Netas
|$70.024 B
|nov 2025
|$69.364 B
|Mensual
|Tasa Preferencial del SARB
|10.25%
|10.50%
Comercio
|Balance Comercial
|N/D
|oct 2025
|R21.756 B
|Mensual
|Cuenta Corriente - Ratio del PIB
|-0.7%
|3 T 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Cuenta corriente
|R-57.023 B
|3 T 2025
|R-72.223 B
|Trimestral
Gobierno
|Balance Presupuestario Consolidado
|R-363.4 B
|R-373.5 B
|Balance Presupuestario Consolidado - Ratio del PIB
|-4.7%
|-5.0%
Negocios
|PMI Manufacturero del Absa
|42.0
|nov 2025
|49.2
|Mensual
|PMI de S&P Global
|49.0
|nov 2025
|48.8
|Mensual
|Permisos de Construcción a/a
|-6.9%
|oct 2025
|2.0%
|Mensual
|Permisos de Construcción m/m
|-5.0%
|oct 2025
|0.6%
|Mensual
|Producción Manufacturera a/a
|0.2%
|oct 2025
|1.0%
|Mensual
|Producción Manufacturera m/m
|1.0%
|oct 2025
|0.3%
|Mensual
|Producción Minera a/a
|5.8%
|oct 2025
|1.4%
|Mensual
|Producción Minera m/m
|2.1%
|oct 2025
|2.6%
|Mensual
|Producción de Oro a/a
|-1.2%
|oct 2025
|5.9%
|Mensual
|Ventas Totales de Vehículos Nuevos
|54.896 K
|nov 2025
|55.973 K
|Mensual
|Ventas Totales de Vehículos Nuevos a/a
|12.5%
|nov 2025
|16.0%
|Mensual
|Ventas Totales de Vehículos Nuevos m/m
|-1.9%
|nov 2025
|2.3%
|Mensual
|Índice de Confianza Empresarial de RMB/BER
|44
|4 T 2025
|39
|Trimestral
Consumidor
|Ventas Minoristas m/m
|0.9%
|oct 2025
|-0.1%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|2.9%
|oct 2025
|3.0%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor de FNB/BER
|-9
|4 T 2025
|-13
|Trimestral