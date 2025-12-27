La Tasa de Desempleo U6 de los Estados Unidos ofrece un método alternativo de cálculo del desempleo en el país, y se considera con frecuencia el indicador de desempleo más relevante. También muestra el porcentaje de personas desempleadas en relación con la fuerza de trabajo civil total. Sin embargo, a diferencia del indicador clave de la tasa de desempleo U3, el U6 tiene en cuenta a las personas que han estado buscando activamente empleo en las últimas cuatro semanas, así como las siguientes categorías de residentes desempleados, que se consideran 'marginalmente vinculadas'.

Las personas que han dejado de buscar un trabajo después de varios intentos fallidos (durante 12 meses). Están decepcionadas con las condiciones económicas actuales y consideran imposible encontrar empelo en este momento. Estos desempleados se conocen como "trabajadores desalentados".

Individuos que pueden encontrar trabajo pero no están buscando empleo en este momento.

Personas que han vuelto a estudiar y se niegan a buscar empleo.

Personas que tienen un trabajo a tiempo parcial o temporal debido a condiciones económicas desfavorables: actualmente no hay trabajos a tiempo completo para ellos. El U3 considera esta categoría como empleado y no la incluye en las estadísticas de desempleo.

Muchos economistas creen que el U6 revela mejor la situación del desempleo en el país, ya que tiene en cuenta la gente no incluida en el indicador U3 pero que se relacionan de forma indirecta con el mercado laboral.

Los datos estadísticos sobre el desempleo se recopilan con la ayuda de una entrevista realizada a aproximadamente 110,000 personas (60,000 hogares) en todo el país. Los menores de 16 años, los miembros de las fuerzas armadas y las personas recluidas en instalaciones correccionales y hospitales psiquiátricos están excluidos de la encuesta.

La tasa de desempleo es uno de los indicadores clave del desarrollo económico del país. No es un indicador predictivo. Su crecimiento o disminución deriva de los cambios en la situación económica.

La disminución del desempleo se considera positiva para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: