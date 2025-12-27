El Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de China de Caixin es un indicador de la actividad manufacturera a nivel nacional, que muestra las tendencias de desarrollo empresarial del sector privado. El estudio está patrocinado por Caixin y es realizado por IHS Markit. Se centra en compañías pequeñas y medianas para llenar un nicho descubierto por los datos oficiales. Los datos se recopilan con la ayuda de una encuesta realizada a un grupo representativo de 400 empresas.

Los gerentes de compras a veces pueden rastrear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía, por lo que los primeros en notar los cambios son los encargados de las compras. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etc. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Las respuestas se recopilan en la segunda mitad de cada mes.

El índice final se calcula añadiendo la mitad del porcentaje de respuestas "sin cambios" al porcentaje de respuestas que valoran el nivel actual como "superior". Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI de China es monitoreado de cerca en todo el mundo, ya que China es la segunda mayor economía y el mayor consumidor y productor de metales. El aumento del PMI indica las condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el yuan.

Gráfico de los últimos valores: