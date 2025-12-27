CalendarioSecciones

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Caixin de China (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 51.2
51.8
Última versión
Anterior
51.2
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de China de Caixin es un indicador de la actividad manufacturera a nivel nacional, que muestra las tendencias de desarrollo empresarial del sector privado. El estudio está patrocinado por Caixin y es realizado por IHS Markit. Se centra en compañías pequeñas y medianas para llenar un nicho descubierto por los datos oficiales. Los datos se recopilan con la ayuda de una encuesta realizada a un grupo representativo de 400 empresas.

Los gerentes de compras a veces pueden rastrear los cambios en las condiciones del mercado antes que otros empleados de la compañía, ya que las compras preceden a la actividad de producción de una compañía, por lo que los primeros en notar los cambios son los encargados de las compras. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios.

Los gerentes de compras completan un cuestionario, en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios de entrada y salida, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etc. Los participantes de la encuesta ofrecen estimaciones relativas, es decir, si los datos han crecido, disminuido o siguen siendo los mismos. Los subíndices individuales se calculan según estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Las respuestas se recopilan en la segunda mitad de cada mes.

El índice final se calcula añadiendo la mitad del porcentaje de respuestas "sin cambios" al porcentaje de respuestas que valoran el nivel actual como "superior". Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El PMI de China es monitoreado de cerca en todo el mundo, ya que China es la segunda mayor economía y el mayor consumidor y productor de metales. El aumento del PMI indica las condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el yuan.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Caixin de China (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
51.2
51.8
oct 2025
51.8
52.5
sept 2025
52.5
51.9
ago 2025
51.9
50.8
jul 2025
50.8
51.3
jun 2025
51.3
49.6
may 2025
49.6
51.1
abr 2025
51.1
51.8
mar 2025
51.8
51.5
feb 2025
51.5
51.1
ene 2025
51.1
51.4
dic 2024
51.4
52.3
nov 2024
52.3
51.9
oct 2024
51.9
50.3
sept 2024
50.3
51.2
ago 2024
51.2
51.2
jul 2024
51.2
52.8
jun 2024
52.8
54.1
may 2024
54.1
52.8
abr 2024
52.8
52.7
mar 2024
52.7
52.5
feb 2024
52.5
52.5
ene 2024
52.5
52.6
dic 2023
52.6
51.6
nov 2023
51.6
50.0
oct 2023
50.0
50.9
sept 2023
50.9
51.7
ago 2023
51.7
51.9
jul 2023
51.9
52.5
jun 2023
52.5
55.6
may 2023
55.6
53.6
abr 2023
53.6
54.5
mar 2023
54.5
54.2
feb 2023
54.2
51.1
ene 2023
51.1
48.3
dic 2022
48.3
47.0
nov 2022
47.0
48.3
oct 2022
48.3
48.5
sept 2022
48.5
53.0
ago 2022
53.0
54.0
jul 2022
54.0
55.3
jun 2022
55.3
42.2
may 2022
42.2
37.2
abr 2022
37.2
43.9
mar 2022
43.9
50.1
feb 2022
50.1
50.1
ene 2022
50.1
53.0
dic 2021
53.0
51.2
nov 2021
51.2
51.5
oct 2021
51.5
51.4
