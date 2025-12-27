Las Reservas de Divisas Extranjeras de Singapur muestran la cantidad total de reservas de oro mantenidas o controladas por el Banco Central de Singapur. Puesto que el país no dispone de recursos naturales u otros activos tangibles, las reservas financieras son importantes desde un punto de vista estratégico. El indicador se publica mensualmente. Un valor por encima de lo esperado puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas de Divisa Extranjera de Singapur (Singapore Foreign Exchange Reserves)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).