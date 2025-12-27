El Índice de Gerentes de Compras (Purchasing Managers' Index® (PMI®)) se basa en encuestas mensuales realizadas a empresas cuidadosamente elegidas, que representan tanto a las grandes economías mundiales, como a aquellas que se encuentran en desarrollo.

El PMI de los fabricantes y la industria manufacturera (IHS Markit/ BME Germany Manufacturing PMI®) es recopilado por IHS Markit mensualmente mediante un cuestionario, al cual responden los gerentes de compras o directores gerentes de aproximadamente 400 compañías diferentes en el sector manufacturero del país. El índice se desglosa según el número detallado de empleados de la industria y de la empresa, y se basa en las contribuciones al PIB.

La figura clave es el Purchasing Managers 'Index® (PMI). El PMI supone el promedio ponderado de los siguientes cinco índices: nuevos pedidos (30%), producción (25%), empleo (20%), plazos de entrega del proveedor (15%) y stocks (10%). Al calcular el PMI, el índice de tiempo de entrega de los proveedores se invierte para que se mueva en una dirección comparable a los otros índices.

Los índices se ajustan estacionalmente. Los datos originales ajustados no se someten a revisión después de su primera publicación. Los información ajustada estacionalmente, por otro lado, puede ser revisada si es necesario, debido a factores de ajuste estacional actualizados.

La encuesta se realiza en la segunda mitad del mes. La encuesta pregunta acerca de los cambios sucedidos respecto al mes anterior. Partiendo de ello, se calcula el índice de difusión para cada variable. Esto se debe a la suma del porcentaje de empresas que informan de una mejora y la mitad del porcentaje de las que no reportan cambios en la situación. Estos índices varían entre 0 y 100. El valor 50.0 indica que no hay ningún cambio respecto al mes anterior. Los valores superiores a 50.0 indican una mejora o crecimiento, los valores inferiores a 50.0 indican un empeoramiento o disminución. Cuanto mayor sea la desviación respecto a 50.0, mayor será el cambio en comparación con el mes anterior.

El índice se crea para ofrecer una visión general de la situación económica en el sector manufacturero. Se trata de un indicador avanzado para la economía en su conjunto. El aumento del PMI manufacturero indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el euro.

Gráfico de los últimos valores: