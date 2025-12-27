CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Alemania de S&P Global (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Alemania
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media N/D 48.7
48.2
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (Purchasing Managers' Index® (PMI®)) se basa en encuestas mensuales realizadas a empresas cuidadosamente elegidas, que representan tanto a las grandes economías mundiales, como a aquellas que se encuentran en desarrollo.

El PMI de los fabricantes y la industria manufacturera (IHS Markit/ BME Germany Manufacturing PMI®) es recopilado por IHS Markit mensualmente mediante un cuestionario, al cual responden los gerentes de compras o directores gerentes de aproximadamente 400 compañías diferentes en el sector manufacturero del país. El índice se desglosa según el número detallado de empleados de la industria y de la empresa, y se basa en las contribuciones al PIB.

La figura clave es el Purchasing Managers 'Index® (PMI). El PMI supone el promedio ponderado de los siguientes cinco índices: nuevos pedidos (30%), producción (25%), empleo (20%), plazos de entrega del proveedor (15%) y stocks (10%). Al calcular el PMI, el índice de tiempo de entrega de los proveedores se invierte para que se mueva en una dirección comparable a los otros índices.

Los índices se ajustan estacionalmente. Los datos originales ajustados no se someten a revisión después de su primera publicación. Los información ajustada estacionalmente, por otro lado, puede ser revisada si es necesario, debido a factores de ajuste estacional actualizados.

La encuesta se realiza en la segunda mitad del mes. La encuesta pregunta acerca de los cambios sucedidos respecto al mes anterior. Partiendo de ello, se calcula el índice de difusión para cada variable. Esto se debe a la suma del porcentaje de empresas que informan de una mejora y la mitad del porcentaje de las que no reportan cambios en la situación. Estos índices varían entre 0 y 100. El valor 50.0 indica que no hay ningún cambio respecto al mes anterior. Los valores superiores a 50.0 indican una mejora o crecimiento, los valores inferiores a 50.0 indican un empeoramiento o disminución. Cuanto mayor sea la desviación respecto a 50.0, mayor será el cambio en comparación con el mes anterior.

El índice se crea para ofrecer una visión general de la situación económica en el sector manufacturero. Se trata de un indicador avanzado para la economía en su conjunto. El aumento del PMI manufacturero indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Alemania de S&P Global (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025 prelim.
N/D
48.7
48.2
nov 2025
48.2
48.4
48.4
nov 2025 prelim.
48.4
49.5
49.6
oct 2025
49.6
49.6
49.6
oct 2025 prelim.
49.6
49.5
sept 2025
49.5
48.5
sept 2025 prelim.
48.5
50.0
49.8
ago 2025
49.8
49.9
49.9
ago 2025 prelim.
49.9
49.1
49.1
jul 2025
49.1
49.2
49.2
jul 2025 prelim.
49.2
49.4
49.0
jun 2025
49.0
49.0
49.0
jun 2025 prelim.
49.0
48.2
48.3
may 2025
48.3
48.8
48.8
may 2025 prelim.
48.8
48.4
48.4
abr 2025
48.4
48.0
48.0
abr 2025 prelim.
48.0
49.0
48.3
mar 2025
48.3
48.3
48.3
mar 2025 prelim.
48.3
46.5
46.5
feb 2025
46.5
46.1
46.1
feb 2025 prelim.
46.1
44.0
45.0
ene 2025
45.0
44.1
44.1
ene 2025 prelim.
44.1
42.1
42.5
dic 2024
42.5
42.5
42.5
dic 2024 prelim.
42.5
42.2
43.0
nov 2024
43.0
43.2
43.2
nov 2024 prelim.
43.2
41.8
43.0
oct 2024
43.0
42.6
42.6
oct 2024 prelim.
42.6
39.4
40.6
sept 2024
40.6
40.3
40.3
sept 2024 prelim.
40.3
43.3
42.4
ago 2024
42.4
42.1
42.1
ago 2024 prelim.
42.1
43.8
43.2
jul 2024
43.2
42.6
42.6
jul 2024 prelim.
42.6
42.8
43.5
jun 2024
43.5
43.4
43.4
jun 2024 prelim.
43.4
46.6
45.4
may 2024
45.4
45.4
45.4
may 2024 prelim.
45.4
40.7
42.5
abr 2024
42.5
42.2
42.2
abr 2024 prelim.
42.2
40.5
41.9
mar 2024
41.9
41.6
41.6
mar 2024 prelim.
41.6
38.1
42.5
feb 2024
42.5
42.3
42.3
feb 2024 prelim.
42.3
46.7
45.5
ene 2024
45.5
45.4
45.4
ene 2024 prelim.
45.4
42.6
43.3
dic 2023
43.3
43.1
43.1
dic 2023 prelim.
43.1
43.5
42.6
nov 2023
42.6
42.3
42.3
