En Brasil, el cálculo del PIB es realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) a través del Sistema de Cuentas Nacionales Trimestrales (SCNT); los resultados trimestrales y anuales se encuentran disponibles a través del Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA).

El PIB (Producto Interior Bruto) es el valor total de todos los bienes y servicios (agricultura, industria y comercio) producidos en Brasil en un periodo de tiempo. El objetivo del PIB es medir la actividad económica y el nivel de riqueza del país. Cuanto mayor sea la producción, más aumentará el consumo, la inversión y el comercio en general.

El índice solo tiene en cuenta el valor final de los bienes y servicios, para no repetir el mismo cálculo dos veces o más, por ejemplo: cuando la carne llega al mercado para la venta directa al consumidor, solo se usará para el cálculo el precio final de la carne. Los valores atribuidos a la cría, el sacrificio y el transporte de ganado y otros no entran en esta etapa del cálculo del PIB. Los cálculos se basan específicamente en cada paso que va desde la producción hasta la comercialización de los bienes, de manera que al final no hay valores superpuestos.

El consumo de la población influye directamente en el cambio del PIB. Cuanto más consuma la población sus bienes y servicios, más aumentará el PIB; en el caso contrario, el PIB descenderá. El consumo está intrínsecamente relacionado con los salarios e intereses. Cuanto más gane la población y menos intereses sobre sus deudas pague esta, mayor será el consumo y el creciminiento del PIB. Si los salarios son bajos y tasas de interés altas, el consumo personal y el PIB descenderán; las tasas de interés altas dificultan el crecimiento del país.

Las empresas que se están expandiendo compran más máquinas, aumentando el volumen de sus actividades. Poco después, contratan a más empleados, lo cual posibilita que la economía avance y aumente el PIB. Las tasas de interés altas también suponen un obstáculo para las empresas, puesto que no invertirán tanto si tienen que pagar más por los préstamos.

El gobierno también juega su papel a la hora de impulsar el PIB. Por ejemplo, cuando el gobierno invierte en obras estructurales (como la construcción de una carretera), contrata trabajadores y se reduce la tasa de desempleo, aumentando el consumo de material de construcción e incrementando la producción general de la economía.

Las exportaciones también son un factor importante del crecimiento del PIB, puesto que, cuanto mayor sea el volumen de dinero que ingresa en el país, mayor será el aumento del gasto en inversión nacional y consumo.

El Producto Interior Bruto a/a muestra el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Brasil durante el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El crecimiento del PIB puede influir positivamente en las cotizaciones del real brasileño (BRL).

