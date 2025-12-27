El Crecimiento de los Depósitos de la India a/a muestra el cambio en los depósitos bancarios en el trimestre dado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Banco de la Reserva de la India realiza una encuesta entre los bancos comerciales del país para reunir los datos para el cálculo del indicador.

Los depósitos indican el dinero aceptado por los bancos de la población para su custodia. Las estadísticas muestran los depósitos corrientes, los depósitos en cajas de ahorro y los depósitos a plazo. El indicador abarca los datos sobre las cuentas de depósito, los certificados de depósito (excluyendo los interbancarios), las cuentas de depósito de empleados bancarios en sus propios bancos, los saldos negativos en cuentas de crédito. Las estadísticas no cubren las cuentas que no pueden ser definidas como depositarias, así como los cheques bancarios, las órdenes de pago y otras obligaciones que se han emitido pero no se han pagado.

Los valores de los depósitos se tienen en cuenta en el análisis combinado con los datos sobre préstamos. Una desaceleración en los depósitos bancarios junto con un incremento en la demanda de préstamos puede causar una brecha en la liquidez del sistema financiero nacional.

El aumento de los depósitos indica lealtad pública hacia el sector bancario y una visión positiva de la economía en su conjunto. Asimismo, los depósitos aumentan la rotación de dinero en el sector financiero del país y amplían las oportunidades de préstamo. Por consiguiente, el aumento de los depósitos puede considerarse positivo para la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: