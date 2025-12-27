La Reservas Internacionales Brutas de Sudáfrica miden el valor total de las divisas y reservas de oro monetarias, los derechos especiales de giro, las posiciones de reserva del FMI y otros activos denominados en dólares.

Las Reservas Internacionales Brutas incluyen las denominaciones en divisa extranjera almacenadas y controladas por el Banco de la Reserva de Sudáfrica, que el banco puede usar para ejecutar medidas de política monetaria, financiar la deuda externa, realizar intervenciones monetarias para influir en la tasa de cambio nacional y para otros fines. Estos son activos financieros.

La Reserva Internacional de Sudáfrica es administrada por el Banco de la Reserva de Sudáfrica, cuyo objetivo es mantener un nivel óptimo de reservas.

La influencia de este indicador en las cotizaciones del rand depende de los factores que lo acompañan. El aumento de las reservas de divisas puede servir como medida para apoyar o presionar al rand, dependiendo de los objetivos inflacionarios específicos del Banco de la Reserva de Sudáfrica.

