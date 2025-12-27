El PIB supone una medida numérica del poder nacional. El PIB de Japón fue de aproximadamente 528 billones de yenes en 2015, el tercero del mundo después de EE.UU. y China.

El Índice de Precios del PIB (deflactor) a/a mide el cambio en los precios finales de todos los bienes producidos en el país en el trimestre especificado, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A diferencia del índice de precios al consumidor, el deflactor del PIB no incluye el precio de importación. Los datos se publican dos meses después del periodo del informe. Los analistas utilizan este índice como uno de los indicadores clave de la inflación.

El Índice de Precios del PIB es el indicador de inflación más amplio, así como un importante indicador usado por los bancos japoneses para medir la inflación. Dado que este índice representa la ratio del PIB nominal, que ignora las fluctuaciones de los precios respecto al PIB real, que incluye las fluctuaciones de los precios, el índice de precios del PIB también indica la ratio de las fluctuaciones en los precios.

Cuando el PIB nominal y el PIB real son iguales, los precios no fluctúan más que en el año estándar. Cuando las cifras del PIB nominal son mayores que las del PIB real, es probable que la inflación sea mayor que en el año base, lo que hace aumentar los precios. En el caso contrario, los precios descenderán y se producirá una deflación.

