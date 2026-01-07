에너지 정보국의 정유 원유 투입 변경 데이터는 정제용 오일 공급량에 대한 국가 정유 시설의 정기 조사에 기초하여 매주 발표됩니다.

주간 보고서는 이전 보고서에 표시된 수량을 기준으로 가장 큰 기업부터 가장 작은 기업까지 순위를 매기는 컷오프(cut-off) 방식을 사용합니다. 정제유 총량의 약 90%를 샘플이 차지하도록 업체들을 선정하였습니다. 회사는 안전한 파일 전송을 사용하여 데이터를 팩스 또는 인터넷으로 보고합니다. 수집된 데이터는 자동으로 처리됩니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

정유 공장 투입물 증가율은 원유 생산 활동이 증가했음을 나타냅니다. 경제학자들은 보통 원유재고 변동과 같은 더 중요한 다른 석유시장 지표와 연계하여 데이터를 분석하는 반면, 지표 자체는 달러 시세에 큰 영향을 미치지 않습니다.

