EIA 미국 정제유 일일 투입량 변동 (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
U.S. 에너지 정보국 (U.S. Energy Information Administration)
분야:
비즈니스
낮음 0.071 M
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.071 M
다음 발표 실제 예측
이전
에너지 정보국의 정유 원유 투입 변경 데이터는 정제용 오일 공급량에 대한 국가 정유 시설의 정기 조사에 기초하여 매주 발표됩니다.

주간 보고서는 이전 보고서에 표시된 수량을 기준으로 가장 큰 기업부터 가장 작은 기업까지 순위를 매기는 컷오프(cut-off) 방식을 사용합니다. 정제유 총량의 약 90%를 샘플이 차지하도록 업체들을 선정하였습니다. 회사는 안전한 파일 전송을 사용하여 데이터를 팩스 또는 인터넷으로 보고합니다. 수집된 데이터는 자동으로 처리됩니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

정유 공장 투입물 증가율은 원유 생산 활동이 증가했음을 나타냅니다. 경제학자들은 보통 원유재고 변동과 같은 더 중요한 다른 석유시장 지표와 연계하여 데이터를 분석하는 반면, 지표 자체는 달러 시세에 큰 영향을 미치지 않습니다.

마지막 값:

실제 자료

"EIA 미국 정제유 일일 투입량 변동 (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
26 12월 2025
0.071 M
19 12월 2025
N/D
0.128 M
12 12월 2025
0.128 M
-0.016 M
5 12월 2025
-0.016 M
0.433 M
28 11월 2025
0.433 M
0.211 M
21 11월 2025
0.211 M
0.259 M
14 11월 2025
0.259 M
0.717 M
7 11월 2025
0.717 M
0.037 M
31 10월 2025
0.037 M
-0.511 M
24 10월 2025
-0.511 M
0.600 M
17 10월 2025
0.600 M
-1.167 M
10 10월 2025
-1.167 M
0.129 M
3 10월 2025
0.129 M
-0.308 M
26 9월 2025
-0.308 M
0.052 M
19 9월 2025
0.052 M
-0.394 M
12 9월 2025
-0.394 M
-0.051 M
5 9월 2025
-0.051 M
-0.011 M
29 8월 2025
-0.011 M
-0.328 M
22 8월 2025
-0.328 M
0.028 M
15 8월 2025
0.028 M
0.056 M
8 8월 2025
0.056 M
0.213 M
1 8월 2025
0.213 M
-0.025 M
25 7월 2025
-0.025 M
0.087 M
18 7월 2025
0.087 M
-0.157 M
11 7월 2025
-0.157 M
-0.099 M
4 7월 2025
-0.099 M
0.118 M
27 6월 2025
0.118 M
0.125 M
20 6월 2025
0.125 M
-0.364 M
13 6월 2025
-0.364 M
0.228 M
6 6월 2025
0.228 M
0.670 M
30 5월 2025
0.670 M
-0.162 M
23 5월 2025
-0.162 M
0.089 M
16 5월 2025
0.089 M
0.330 M
9 5월 2025
0.330 M
-0.007 M
2 5월 2025
-0.007 M
0.189 M
25 4월 2025
0.189 M
0.325 M
18 4월 2025
0.325 M
-0.063 M
11 4월 2025
-0.063 M
0.069 M
4 4월 2025
0.069 M
-0.192 M
28 3월 2025
-0.192 M
0.087 M
21 3월 2025
0.087 M
-0.045 M
14 3월 2025
-0.045 M
0.321 M
7 3월 2025
0.321 M
-0.346 M
28 2월 2025
-0.346 M
0.317 M
21 2월 2025
0.317 M
-0.015 M
14 2월 2025
-0.015 M
0.082 M
7 2월 2025
0.082 M
0.160 M
31 1월 2025
0.160 M
-0.333 M
24 1월 2025
-0.333 M
-1.125 M
17 1월 2025
-1.125 M
-0.255 M
1234567
